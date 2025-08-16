Murió niño de 8 años en la piscina de un hotel en Arboletes, Antioquia

Imagen de referencia. Según las autoridades, el niño de 8 años se metió a la piscina después de almorzar y broncoaspiró. Sin embargo, esperan confirmar la causa de la muerte en la necropsia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Samuel Cogollo Fuentes, de 8 años, perdió la vida en la piscina del hotel donde se hospedaba con su familia el pasado jueves 14 de agosto en el municipio de Arboletes, Antioquia.

La familia había llegado del municipio Los Córdobas, en Córdoba, para pasar vacaciones. Mientras se encontraban compartiendo en la piscina ocurrió el accidente. El menor de edad fue trasladado al hospital local y los médicos confirmaron que había muerto.

Lea: Intento de robo a carro de valores dejó un muerto y dos heridos en Santa Marta

En un reporte preliminar, la causa de la muerte habría sido por inmersión. Sin embargo, las autoridades están a la espera de la necropsia de Medicina Legal para identificar si el niño presentó alguna afectación médica mientras estaba en la piscina o si otra circunstancia le habría ocasionado la muerte.

Por su parte, el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, aseguró que el menor de edad habría entrado a la piscina después de almorzar y broncoaspiró. “Él se encontraba con sus padres y desafortunadamente, pues, al ingresar en la piscina broncoaspira y tenemos la pérdida de la vida de este menor, pues la invitación a todas las familias, a todos los padres es al cuidado de sus hijos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos descuidarlos porque en un momento el menor termina de almorzar, ingresa a la piscina, eso fue cuestión de segundos, tenemos una situación muy lamentable”, detalló el coronel a Blu Radio.

Le puede interesar: Este fue el aviso que dio el piloto de la avioneta que cayó en parque de Medellín

El niño era conocido en su municipio porque practicaba boxeo y se había destacado en varios combates. Además, familiares y conocidos lo recuerdan como un niño alegre, talentoso y con mucha energía.

Las autoridades reiteraron el llamado a las familias de tener más precaución con los niños en zonas de piscinas y playas para evitar hechos lamentables como este. Además, insisten en la importancia de fortalecer las medidas de seguridad y de tener personal capacitado en establecimientos que cuenten con estos espacios.