Damnificados en Condoto, Chocó, necesitan más de 40.000 láminas de zinc

La Alcaldía pidió ayuda al Gobierno ya que la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta del municipio. Foto: Alcaldía de Condoto

Las fuertes lluvias y vientos que afectaron al municipio de Condoto, en Chocó, el lunes 11 de agosto, dejaron sin techo a 2.100 viviendas. La Alcaldía pide respuestas del Gobierno por la falta de ayudas a los damnificados.

La emergencia provocó la caída de árboles, afectaciones eléctricas que tienen al 30% de la población sin energía, dejó viviendas y estructuras de escuelas semidestruidas y destechadas.

“Necesitamos 40.000 láminas de zinc y en la administración municipal en este momento solo podemos lograr comprar 10.000 láminas de zinc. En ese sentido apelamos al orden departamental y al orden nacional en aras de salir a poner la cara frente a este tema” expresó el alcalde del municipio, Gustavo Hincapié.

Desde la Alcaldía lideraron una “Donatón” para distribuir a las familias damnificadas. Se han unido empresas y particulares entregando mercados y bultos de hierro. Sin embargo, por la cantidad de afectaciones y más 6.000 personas damnificadas, el municipio superó la capacidad de respuesta por lo que solicitan más apoyo.

“El gobierno nacional brilla por su ausencia en esta grave emergencia en Condoto. Han pasado cinco días y no hemos recibido ninguna ayuda de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre”, agregó el alcalde.