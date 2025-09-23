Hallaron dos fetos en basuras de diferentes sectores de Medellín

Imagen de referencia. Uno de los fetos tenía aproximadamente ocho meses de gestación y el otro tres meses. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Medellín, en una misma semana se registraron los hallazgos de dos fetos en basureros de diferentes puntos de la ciudad. Uno fue reportado por un reciclador en la comuna 5, Castilla, y el otro por un habitante de calle en el parque las Luces.

Lea: Vendaval provocó emergencias en Montería: casas destechadas y barrios inundados

El primer hallazgo ocurrió el viernes 19 de septiembre cuando el reciclador encontró en una bolsa de basura y rodeado de escombros el cuerpo sin vida, al parecer de una niña de aproximadamente 8 meses de gestación.

El hombre dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar y en conjunto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inspeccionaron la zona y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, donde establecerán las causas de la muerte.

Por su parte, la Policía y la Fiscalía, avanzan con el análisis de las cámaras de seguridad en el sector para identificar a la persona o a las personas responsables.

Le puede interesar: Derrumbe en mina dejó 25 mineros atrapados en Segovia, Antioquia

El segundo caso reportado ocurrió el domingo 21 de septiembre. El habitante de calle que estaba buscando material de reciclaje, encontró en una caneca del parque un feto de aproximadamente 3 meses de gestación.

El hombre también buscó a la patrulla de la Policía más cercana y les informó que dentro de una bolsa de basura había un feto humano. Las autoridades hicieron presencia con el CTI y también esperan identificar a los responsables a través de cámaras de seguridad.

En Medellín, este año han reportado el hallazgo de cuatro fetos, y de otros cinco en Antioquia. En agosto, en Sonsón, operarios de la empresa Aguas del Páramo, encargada del servicio de recolección de residuos sólidos, encontraron en una bolsa de basura el feto de una niña de aproximadamente 6 meses de gestación.