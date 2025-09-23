Vendaval provocó emergencias en Montería: casas destechadas y barrios inundados

Desde la Alcaldía avanzan con la evaluación de daños y familias afectadas. Foto: Archivo Particular

En Montería, las lluvias no cesan y los fuertes vientos han afectado varias viviendas y familias. Un nuevo vendaval se registró el pasado domingo 21 de septiembre, que provocó que varias casas quedaran destechadas y otros barrios inundados.

Los barrios Granada y 14 de julio han sido los más afectados. Más de 15 viviendas quedaron sin techos y decenas de familias resultaron damnificadas por las inundaciones.

El alcalde Hugo Kerguelén estuvo en el barrio Granada con el equipo técnico y operativo de la Oficina de Gestión Integral del Río de Atención del Riesgo de Desastres, para coordinar los apoyos para las familias afectadas.

“Lo primero es estar al lado de nuestra gente en momentos difíciles. Aquí estamos como administración, identificando las afectaciones y activando la respuesta para que ninguna familia damnificada se sienta sola. Nuestro compromiso es actuar con rapidez y humanidad”, dijo el mandatario local.

Por su parte, Luis Ordosgoitia, coordinador de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención de Desastres, manifestó que tras la evaluación inicial de daños, avanzan en la caracterización de las familias damnificadas para brindarles el acompañamiento y las ayudas necesarias.

“Los fuertes vientos de vendaval derivaron en el destecho de numerosas viviendas. Estamos levantando la caracterización para poderles otorgar apoyos a estas familias que han perdido todo o que han sido damnificadas en algún sentido en su vivienda, para poder resarcir un poco estas condiciones”, expresó Ordosgoitia.

Una de las estructuras afectadas fue la de la clínica de la Fundación Amigos de la Salud, en la que se registraron inundaciones en los pasillos y consultorios. Ordosgoitia indicó que seguirán haciendo las evaluaciones pertinentes en los sectores más afectados.

Esta emergencia se registró tan solo una semana después de un vendaval que ya había azotado a la ciudad. Con árboles caídos, desbordamiento de canales e inundaciones, las autoridades trabajaban en la remoción y control en los puntos críticos para la prevención de nuevos riesgos. En el barrio Playa Brígida, un árbol cayó y dejó a dos niñas heridas.

Por su parte, en ese momento la la Gobernación de Córdoba confirmó que van cerca de 30 mil personas damnificadas entre municipios como Montería, Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Moñitos, San Pelayo, Purísima, Ciénaga de Oro, Ayapel, Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica, La Apartada y Cotorra, declarando la calamidad pública en la mitad del departamento.