Asesinaron a reconocida animalista en Cali: tenía señales de asfixia

Nancy Díaz apoyaba las esterilizaciones y rescate de animales en el oriente de Cali. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades en Cali investigan el asesinato de Nancy Díaz, una reconocida defensora de los derechos de los animales que fue hallada muerta en su casa en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, con aparentes signos de asfixia.

Lea: Medellín recibió un importante reconocimiento mundial ¿Por qué?

Primeras versiones indican que Díaz, de 58 años, habría sido asesinada por su hijo, quien habría llegado en la noche del viernes 27 de febrero a robar algunas pertenencias de las viviendas.

De hecho, una vez se conoció la muerte de la animalista, habitantes del sector intentaron linchar al sujeto, que en pasadas ocasiones, al parecer, ya habría agredido a la adulta. Por ello, tuvo que intervenir la Policía, que trasladó al sujeto a una estación.

Adicionalmente, por lo ocurrido, los allegados de la mujer realizaron un plantón en la estación de Policía de los Mangos, para exigirle a las autoridades celeridad en las investigaciones y para que no permitan que el sujeto quede en libertad.

Le puede interesar: Violencia en Segovia, Antioquia, deja 125 familias desplazadas en tres veredas

“Necesitamos presión para que no suelten al sospechoso. Sin una orden judicial inmediata, podría salir libre en las próximas horas”, señalaron a medios locales participantes de la manifestación.

Vecinos señalan que hace unos días el sujeto amenazó a Díaz para que le entregara COP 20.000, así como una allegada señaló a Blu Radio que “siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: ‘Má, deme 1.000 pesos aunque sea’. Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”

Díaz fue reconocida por su entrega al rescate de los animales, así como apoyaba con el proceso de esterilizaciones en el oriente de Cali. “Gracias por enseñarme a valorar la amistad verdadera, amar y proteger los animales. Hoy mi corazón llora y el de todos los que te conocían porque tu ausencia deja un vacío inmenso, pero también un legado de amor, amistad y lucha por los animales. Adiós guerrera, adiós amiga, adiós compañera de causa”, resaltó María Fernanda Monsalve en redes sociales.

Desde la Personería de Cali rechazaron el crimen y pidieron celeridad y firmeza en la judicialización del asesinato.