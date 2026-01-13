Asesinaron a suboficial del Ejército en presunto intento de robo en zona rural del Cauca

Imagen de referencia. La víctima fue hallada en la vía que comunica a Puerto Tejada, Cauca, con Candelaria, Valle, con impactos de bala en la cabeza. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un suboficial del Ejército fue asesinado en la vía que conecta Puerto Tejada, Cauca, con Candelaria, Valle, en un presunto intento de robo. El hecho ocurrió el domingo 11 de enero cuando la víctima se desplazaba como particular cuando fue interceptado por hombres armados en el sector rural Zanjón Rico.

Según el reporte de las autoridades, la víctima fue identificada como Erley Ortiz Ramírez, de 35 años, sargento del Batallón José Hilario López en Popayán. El hombre se dirigía a Pereira después de haber salido de Popayán la noche anterior.

Ortiz recibió impactos de arma de fuego en la cabeza. Unidades de la Policía Judicial realizaron la inspección del cuerpo y la recuperación de evidencias, además de algunas pertenencias personales como el casco e impermeable.

“El reporte consignado en los informes establece que hacia las 8:00 de la mañana de este domingo las autoridades del municipio de Puerto Tejada fueron informadas sobre el hallazgo de un cuerpo en este punto de la carretera. De inmediato se desplazaron al lugar unidades de la Policía Judicial, quienes comprobaron que la víctima presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza”, indicaron desde la Fiscalía.

Las autoridades señalaron que este corredor vial ha sido escenario frecuente de delitos, principalmente de robos a conductores, y que la presencia de estructuras delincuenciales es un riesgo para la comunidad.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al transitar por la vía, mientras continúan las labores de investigación para identificar y dar con los responsables del crimen y determinar las causas del homicidio.

Por su parte, recientemente el municipio anunció el fortalecimiento de la seguridad y el orden público de la localidad con nuevos policías. De los 50 policías destinados al municipio le dieron la bienvenida a 25. Además, dio a conocer que el municipio contará con 134 cámaras de videovigilancia para incrementar las medidas de protección de la población tanto urbana como rural.