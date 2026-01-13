Incendio destruyó una escuela en zona rural de Nechí, Antioquia

El incendio destruyó la institución educativa rural Trinidad Arriba, ubicada en la vereda Malanoche. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio se registró en la vereda Malanoche, en Nechí, Antioquia, en la tarde del lunes 12 de enero y consumió las instalaciones de la Institución Educativa Rural Trinidad, la única escuela de la zona.

Lea: Fuertes lluvias causaron emergencias en Cali y más de 10 municipios del Valle

Según la información preliminar, el fuego se habría originado por un presunto cortocircuito al restablecer el servicio de energía eléctrica. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nechí, Juan Alcides Rentería Gómez, el contador de luz estaba expuesto al agua, lo que pudo provocar el incendio.

“La escuela como tal quedó incinerada totalmente donde quedaron las neveras, el congelador, estufas, los menajes, toda la provisión quedó incinerada, ventiladores, libros, todo, todo quedó incinerado en su totalidad”, explicó Rentería a Caracol Radio.

La comunidad intentó controlar el fuego usando baldes de agua y una motobomba pero no lograron detener la conflagración. El incendio consumió provisiones escolares, además de la infraestructura, solo quedó una habitación utilizada por la profesora.

Le puede interesar: Fiestas del 20 de enero en Sincelejo: esta es la programación y los artistas invitados

La vereda queda ubicada en una zona de difícil acceso y solo es posible llegar en una embarcación, razón por la que se retrasó la llegada de ayuda y complicó la atención de la emergencia. Pese a los daños materiales registrados, no se registraron heridos, según el reporte de las autoridades.

Los habitantes solicitaron apoyo de las autoridades municipales y departamentales para garantizar la continuidad de la educación a los cerca de 30 estudiantes afectados. Por el momento, no han anunciado medidas concretas para recuperar la escuela.

Un hecho similar de un incendio estructural se registró en Rionegro, Antioquia, el primero de enero, en el que una vivienda y tres locales comerciales resultaron afectados. La emergencia requirió del despliegue de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, dos máquinas de extinción, una ambulancia y dos vehículos de respuesta rápida.