Fuertes lluvias causaron emergencias en Cali y más de 10 municipios del Valle

Las fuertes lluvias que se han registrado recientemente en el Valle del Cauca han afectado a comunidades de Buenaventura, Guadalajara de Buga, Cali y otros municipios. El equipo de gestión de riesgo del departamento se ha desplazado a los municipios más afectados, así como los organismos de socorro municipales han atendido viviendas inundadas y familias damnificadas.

Vías terciarias de municipios como Ginebra, el Cerrito, Palmira, Riofrío, Trujillo y Calima El Darién permanecen bloqueadas debido a movimientos en masa. Mientras que en El Águila, Guacarí, San Pedro y Cartago la creciente del río San Juan inundó varios barrios. Y Dagua se mantiene en alerta roja.

“En estos momentos nos encontramos en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Actualmente hay funcionarios de la Unidad Nacional en el Valle haciendo visitas al distrito de Buenaventura, al municipio de El águila, al municipio de Guadalajara de buga San Pedro y Tuluá”, manifestó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, a Caracol Radio.

En la vereda La María, cercana al casco urbano de Guadalajara de Buga, el río Guadalajara provocó inundaciones y riesgo de colapso de viviendas. “También el río se llevó una vivienda que se encontraba a las orillas de este mismo, teniendo que evacuar alrededor de cuatro familias más que se pueden ver afectadas de continuar las lluvias”, agregó el secretario.

#BUGA: Así se vivió la emergencia este lunes festivo en la tarde, en la vereda La María de Buga, donde las fuertes lluvias causaron inundaciones y arrastraron varias viviendas.



Las vías de acceso al sector presentan desprendimiento de banca, lo que ha dificultado el transporte de suministros y la movilidad de los habitantes. Muchas de las afectaciones en diferentes municipios iniciaron a mediados de diciembre y se han agravado debido a que las lluvias no han cesado.

Por su parte, en el Consejo Comunitario de Yurimanguí, zona rural de Buenaventura, el aumento del caudal del río inundó a cerca de 20 viviendas. La emergencia fue registrada por videos compartidos por sus habitantes.

La secretaria de Gestión de Riesgo del Distrito, Diana Cabrera, explicó que, tras registrarse las intensas lluvias, el domingo 11 de enero se trasladaron a los lugares afectados para llevar a cabo el censo que permitiera confirmar las personas damnificadas y viviendas afectadas por la emergencia.

Según el reporte de la alcaldía de Cali, se registraron deslizamientos y caída de árboles que afectaron las comunas 2 y 20, además de los corregimientos de Montebello, La Paz, Castilla y Pichindé. Las emergencias dejaron un saldo preliminar de 10 viviendas dañadas y daños en las vías, especialmente en Pichindé donde se registró un hundimiento de banca que ya está siendo atendido por la Secretaría de Infraestructura Distrital.

“Desde el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se están realizando todas las visitas técnicas y activación de la ruta de ayuda humanitaria para atender a las personas perjudicadas”, precisó Nicolás Suárez Vallejo, subsecretario para el Manejo de Desastres.

Además, destacó que las emergencias han sido atendidas de forma rápida gracias a la coordinación entre la Defensa Civil, Bomberos voluntarios, Emcali, así como las secretarias de Movilidad, Infraestructura y Gestión del Riesgo.

Por el momento, los municipios que declararon calamidad pública ante el avance de las afectaciones asociadas a las fuertes lluvias son Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá y Buenaventura. “El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo ha recomendado a la Gobernadora declarar la calamidad pública en todo el departamento para realizar una atención integral e inmediata”, señaló el secretario Tenorio.

Las autoridades recomendaron mantener vigilancia constante de los ríos y zonas vulnerables, mientras continúan los trabajos de mitigación y asistencia a las familias afectadas.