Asesinaron a reconocido líder social en Balboa, Cauca

José Erlery Velasco fue atacado por sujetos armados dentro de su finca en la vereda La Esperanza. Foto: Archivo Particular

En la vereda La Esperanza del municipio de Balboa, en Cauca, fue asesinado el líder social José Erlery Velasco, quien fue atacado por presuntos integrantes de un grupo armado, en la tarde del pasado lunes 18 de agosto, mientras trabajaba dentro de su finca.

El hecho fue denunciado por varias organizaciones como la Cooperativa Ecomun Multiactiva Agroforestal Santa Clara, que resaltó el liderazgo de Velasco en la región, en la que hizo parte de la Asociación Campesina Ascatbal, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, así como la Unidad Sur, que promueve el desarrollo social de las comunidades del sur del Cauca.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que el líder social fue candidato a la alcaldía de Balboa en las pasadas elecciones, así como promovía acciones en defensa del río Patía contra la minería, y participó en la movilización social para exigir mejoras sobre la vía El Mango.

“La violencia contra los liderazgos sociales no cesa en el Cauca”, indicó la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, que además pidió celeridad en las investigaciones a las autoridades locales y nacionales.

Por su parte, el congresista Jorge Bastidas señaló que “Erlery Velasco hacía parte de los liderazgos campesinos del Sur del Cauca, dedicó su vida a defender los derechos de sus comunidades. Este es un golpe infame y criminal contra su familia, su comunidad, contra el Cauca y contra Pacto Histórico”.

A la par, la senadora Aida Quilcué rechazó el asesinato de José Erlery Velasco, “comprometido líder social, político y campesino de Balboa (Cauca) y miembro del Pacto Histórico. Expresamos nuestra solidaridad a su familia, amigos y comunidad”.

De acuerdo con Indepaz, este año se han registrado 102 asesinatos a líderes sociales en el país.