Asesinaron a tres personas en zona rural de Marquetalia, en Caldas, ¿qué se sabe?

Una masacre se registró este fin de semana en el municipio de Marquetalia, en Caldas, en donde sujetos armados llegaron hasta una vivienda en una zona rural y atacaron con arma de fuego a tres hermanos, que se encontraban dentro de una vivienda.

De acuerdo con Indepaz, el hecho se registró en la vereda Cúcuta, que está en zona limítrofe entre Caldas y Tolima. Las víctimas, Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo López Osorio, de 32 años, y Damián López Osorio, de 33 años, fueron heridos con armas de fuego y fallecieron en el lugar.

Sobre lo ocurrido, las autoridades indicaron que conocieron de la tragedia luego de que un familiar dio aviso de lo ocurrido en la vereda que se encuentra a una hora y media del casco urbano de Marquetalia.

Por su parte, Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, señaló que se tiene previsto para este lunes 9 de febrero un consejo de seguridad extraordinario para determinar acciones en la zona.

Adicionalmente, el funcionario señaló que desde la gobernación se está entregando una recompensa hasta de COP 10 millones por información de los responsables del crimen.

Según Indepaz, esta es la masacre número 14 que se registra este año en el país. Adicionalmente, la organización resaltó que en la zona se ha registrado el tránsito de integrantes del Clan del Golfo, así como recordó que la alerta temprana 13 de 2025 de la Defensoría del Pueblo incluyó a Marquetalia dentro de los municipios a los que se requería “la observación permanente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.