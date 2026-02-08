Así fue el rescate de una mujer y sus dos hijos atrapados por creciente de río en Necoclí

La mujer fue sacada a través de poleas que improvisaron las autoridades ante el difícil acceso a la zona donde se encontraba. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las emergencias que se han registrado en Antioquia por las fuertes lluvias provocadas por el frente frío que atravesó el país los primeros días de febrero, las autoridades rescataron en Necoclí a una mujer que fue atrapada por la creciente de un río.

Lea: Las tensiones sobre la represa del Urrá

El hecho se registró en la vereda Algodón Bajo, en zona rural del municipio. Según las autoridades de socorro, la atención se hizo en la mañana del pasado sábado 7 de febrero, luego de que testigos reportaron la presencia de la familia al otro lado del río.

Ante las dificultades climáticas que se seguían presentando en la región y las adversidades para entrar a la zona, el rescate solo se pudo hacer a las 10:11 p.m. luego de varias maniobras para lograr atravesar una cuerda al otro lado del afluente donde estaba la familia.

En medio de la emergencia por las lluvias en Antioquia, autoridades rescataron a una madre y sus dos hijos en zona rural de Necoclí, quienes permanecían aislados sin poder recibir atención médica.

Ya están siendo atendidos. 🙏 pic.twitter.com/YJwKrJs4C5 — Momentos Virales (@momentoviral) February 8, 2026

Una vez que se logró enganchar la cuerda, se sacó a la familia con una polea y los trasladaron al hospital San Sebastián de Necoclí, a donde llegaron con fiebre y otros síntomas relacionados por el prolongado contacto con el agua.

Le puede interesar: Ordenaron evacuación de zona insular y mantienen bandera roja por alto oleaje en Cartagena

Tanto la mujer como su hijo mayor se encuentran fuera de peligro, pero el bebé de ocho meses sigue bajo observación, debido a que presentó dificultades respiratorias.

El rescate fue realizado por la Secretaría de Salud, Defensa Civil, Bomberos y el grupo de rescate Garza, a quienes el gobernador de Antioquia agradeció las labores en las zonas más afectadas. “Quiero agradecer a la Fuerza Aérea, la Armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios, hombres y mujeres que continúan en la zona y que con su vocación de servicio ayudan a mitigar esta urgencia”.

Las principales emergencias en Antioquia se han registrado en los municipios del Urabá, donde se han registrado pérdida de viviendas, cultivos y animales. En total, se habla de más de 9.000 familias damnificadas.

“Es muy complicado porque todavía sigue lloviendo en la zona. Hace muchos años no veía tantas dificultades en un solo sector del departamento. Esos puentes son modulares y ambos se afectaron curiosamente en el ala sur, donde se fue un estribo gracias a la cantidad de agua que está cayendo”, dijo Horacio Gallón, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.