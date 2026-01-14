Asesinaron a un joven frente a Medicina Legal en Palmira; iba por el cuerpo de un familiar

Imagen de referencia. La víctima mortal fue identificada como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez. Foto: API

Un ataque armado se registró frente a la sede de Medicina Legal en Palmira, Valle, que dejó un muerto y un herido. El hecho ocurrió el martes 13 de enero cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo, solicitado mediante una plataforma de transporte, para reclamar el cuerpo de Leidy Calderón, quien fue asesinada días antes en Villagorgona, Candelaria.

Según el reporte de las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez y el que resultó herido fue Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno donde permanece bajo observación médica.

La información preliminar indica que las víctimas fueron interceptadas por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, informó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Además, manifestó que el hombre asesinado sería familiar de una mujer que fue víctima de otro atentado en Candelaria, Valle. “Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, agregó la comandante.

Ataque armado previo en Candelaria, Valle

Según la información preliminar, en un restaurante del corregimiento de Villagorgona, jurisdicción de Candelaria, Valle, fueron asesinados Steven Monsalve y Leidy Calderón Gutiérrez de 29 años. Las víctimas fueron abordadas en el lugar por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta y les dispararon repetidamente, causándoles la muerte.

Las autoridades recolectan las pruebas necesarias, entre testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad para establecer la secuencia de los hechos e identificar a los responsables. Además, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que puedan colaborar con información que permita esclarecer los hechos.

“La policía judicial de la Metropolitana de Cali, en conjunto con la policía judicial del departamento del Valle del Cauca, se encuentra adelantando actividades investigativas que permitan esclarecer estos hechos que se presentaron tanto en el municipio de Candelaria como en Palmira”, dijo Rodríguez.