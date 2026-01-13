Estos son los cambios que tendrá la ciclovía de Cali: ¿cuándo comienza?

Imagen de referencia. El circuito alcanzará este año 58 kilómetros continuos. Foto: Alcaldía de Cali

Desde la secretaría de Deporte y Recreación de Cali anunciaron la fecha en la que iniciará este año y nuevos detalles que tendrá la ciclovía que suele realizarse los domingos en la ciudad. Las nuevas medidas buscan integrar más zonas urbanas y facilitar la práctica deportiva dominical.

La actividad retomará su programación el próximo domingo 18 de enero y contará con una ampliación del recorrido de 38 a 58 kilómetros continuos. Este circuito permitirá unir corredores del oriente, sur, centro y norte de Cali, lo que amplía la cobertura de sus participantes y la conexión entre barrios.

“Estamos integrando el oriente de Cali con el sur, desde la Comuna 15, en el sector de Morichal de Comfandi, hasta la vía que conecta con El Ingenio. Además, el recorrido conecta con el centro y llega hasta La Flora, conformando un circuito de 58 kilómetros para que toda la ciudadanía salga”, explicó el secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho Erazo.

En este espacio, que es uno de los de mayor uso en la ciudad, suelen participar familias, deportistas profesionales y aficionados, quienes utilizan los corredores viales habilitados para manejar bicicleta o para peatones que hacen ejercicio recorriendo la ciudad.

La actividad estuvo suspendida a finales del 2025 por la Feria de Cali, pero la secretaría confirmó la reanudación de la programación dominical y con el nuevo trazado ya en operación. La ampliación pretende mejorar la movilidad recreativa entre sus habitantes, así como la promoción de hábitos de actividad física.

Por otro lado, el funcionario también informó que a partir del miércoles 14 de enero abrirán las puertas del estadio olímpico Pascual Guerrero de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. o de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. para que puedan utilizar la pista atlética.

“Mediante nuestro programa carreras y caminatas queremos que disfruten de este emblemático olímpico Pascual guerrero mientras realizan la actividad física, el deporte y la recreación”, agregó Camacho.