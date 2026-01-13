Turista murió ahogado tras caer de una moto acuática en playa de Santa Marta

El hombre fue identificado como Freddy Morales Silva, de 43 años, oriundo de Boyacá pero vivía en Bucaramanga. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre falleció en las playas de Bello Horizonte, en Santa Marta, tras caer de una moto acuática el pasado sábado 10 de enero. La víctima fue identificada como Freddy Morales Silva, de 43 años, quien disfrutaba de un paseo familiar y pese a tener salvavidas no logró mantenerse a flote ya que no sabía nadar.

Lea: Asesinaron a suboficial del Ejército en presunto intento de robo en zona rural del Cauca

El hombre, oriundo de Boyacá y residente de Bucaramanga, había llegado junto a su familia a la ciudad para pasar unos días de descanso con su familia. Según la información de las autoridades, Morales alquiló una moto acuática para realizar un recorrido con sus hijas. En medio de la actividad, el vehículo se volcó y sus ocupantes cayeron al mar, en una zona profunda.

Tanto Morales como sus hijas comenzaron a pedir ayuda y un conductor de una moto acuática logró rescatarlos y los llevó a la orilla. El personal de apoyo del Hotel Irotama y socorristas de la zona intentaron reanimarlo pero ya no tenía signos vitales.

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que el turista perdió la vida por inmersión mientras realizaba maniobras en la moto acuática. “De acuerdo con la información preliminar recolectada, el ciudadano al intentar realizar maniobras en una motocicleta acuática, resultó sumergido en el agua, posteriormente auxiliado por personal presente en el lugar. Estas circunstancias son actualmente materia de investigación, con el fin de establecer de manera clara y precisa las condiciones en las que ocurrieron los hechos”, indicó la institución en su comunicado.

Le puede interesar: Incendio destruyó una escuela en zona rural de Nechí, Antioquia

Además, señalaron que, tras conocerse la emergencia, se activó toda la capacidad institucional para la atención del caso y el acompañamiento a los familiares de la víctima en coordinación con otras entidades locales.

El caso también fue denunciado por un periodista local, Álvaro Cotes, por la falta de controles en las playas y cuestionó la presencia de salvavidas en una temporada con alta afluencia de turistas. “El trágico caso de Freddy Alexander Morales Silva expone la falta de salvavidas y protocolos en playas de Santa Marta. Denunciamos la negligencia, cuestionamos la inversión de la tasa turística y exigimos salvavidas permanentes”, dijo en su cuenta de X.

Por su parte, la Policía reiteró el llamado a la comunidad y visitantes a adoptar medidas de prevención durante actividades acuáticas, entre ellas no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, respetar las señales de advertencia, evitar zonas no autorizadas y utilizar únicamente servicios de salvamento habilitados.

Caso de turista que murió en curso de buceo en Santa Marta

En octubre de 2025 se registró otro accidente que dejó sin vida a Judy Milena Agredo Idárraga, de 43 años y oriunda de Popayán, Cauca, mientras practicaba buceo recreativo en el sector de La Aguja, cerca a Taganga, en Santa Marta.

De acuerdo a la investigación, la mujer presentó dificultades bajo el agua y no logró salir con vida. Esto generó consternación en su familia, quienes pidieron esclarecer las condiciones del siniestro y revisar los protocolos de seguridad en este tipo de prácticas turísticas.

Su esposo, Alejandro Calambas, denunció que hubo negligencia por parte de la empresa que realizó la actividad. “Si hubieran tenido los elementos y la idoneidad para la atención en primeros auxilios, yo creo que mi esposa la hubieran podido salvar”, aseguró Calambas a Séptimo Día.