Asesinaron dos líderes sociales en el Cauca y el Valle, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. Guillermo Velasco, de 66 años, fue asesinado en Palmira, y Ruviel Hurtado Gironza, de 58 años, en La Vega, Cauca. Foto: Ernesto Guzmán Jr. / Agencia EFE

El asesinato de dos líderes sociales, en hechos aislados, se registró en menos de una semana en el municipio de La Vega, Cauca, y en zona rural de Palmira, Valle.

Ruviel Hurtado Gironza, de 58 años, fue hallado con impactos de arma de fuego en el sector de Monte Fierro, de La Vega, Cauca, el 26 de octubre. La víctima era reconocido por su trabajo en la comunidad del municipio de Sucre, Cauca, y era miembro activo de la mesa de víctimas.

La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas, advirtiendo los riesgos que representa para defensores de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, las normas y otras formas de gobernanza ilegal impuestas por parte de grupos al margen de la ley que habitan el territorio.

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados, continúa representando un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, aseguró el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Por otra parte, en la vereda Agua Azul, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, asesinaron al líder social y campesino Guillermo Velasco, de 66 años, quien habría sido abordado por hombres armados que le propinaron varios impactos con arma de fuego el pasado 27 de octubre.

Según la información preliminar, el hombre permanecía en la finca La Abadía, hasta donde llegaron los hombres, se lo llevaron del lugar y luego le dispararon en repetidas ocasiones.

Indepaz confirmó que Velasco era fundador de la Asociación Agroperpetua y desde ahí “impulsaba proyectos de apoyo a pequeños productores agrícolas y promovía la soberanía alimentaria en la región”.

Además, la víctima, que también fue integrante de la Junta de Acción Comunal de La María, se desempeñó como vicepresidente del acueducto del Socorro y lideró luchas para garantizar el derecho al agua.

Según Indepaz, Hurtado y Velasco son los líderes sociales número 160 y 161 asesinados en lo que va del año.