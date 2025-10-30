En estas ciudades hay restricciones para motociclistas por caravanas de Halloween

Imagen de referencia. Autoridades locales adoptaron diferentes estrategias para garantizar la seguridad durante la noche de Halloween. Foto: Crazy Club Motos

Con el fin de prevenir desórdenes, riñas y accidentes asociados a las caravanas de motociclistas que se suelen realizar en la noche de Halloween, el 31 de octubre, diferentes ciudades definieron planes especiales de seguridad. Unas prohibieron totalmente estas salidas masivas de motociclistas, mientras que otras acompañarán con vigilancia para evitar que la jornada termine en caos.

Las ciudades que han anunciado medidas son Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Montería. Revise las medidas adoptadas en su ciudad.

Barranquilla

A través de un decreto la alcaldía de Barranquilla prohibió recorridos masivos en vehículos y motocicletas desde las 6:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta la misma hora del día siguiente.

Las autoridades harán presencia policial en cinco localidades de la ciudad, parques y vías principales, con su estrategia “Caravanas por la Vida”, así como operativos de tránsito para prevenir embriaguez y siniestralidad.

El comunicado de la alcaldía aseguró que ya tienen listo el dispositivo de seguridad para este próximo fin de semana, ya que tendrán varios eventos en la ciudad. Contarán con 1.524 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla que estarán velando por la seguridad en Fantasiquilla, Halloween, el Giro de Rigo y el Día de los Fieles Difuntos.

“El objetivo es garantizar una celebración segura y responsable; por ello, la Administración distrital, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, desplegó una jornada de sensibilización integral en las instituciones educativas, centros comerciales y puntos de gran afluencia, entregando recomendaciones para que Halloween sea un día para divertirse, disfrazarse y compartir”, dice el comunicado.

Montería

La alcaldía de Montería también expidió un decreto que prohíbe las caravanas, rodadas y concentraciones masivas de vehículos, tanto motocicletas como automóviles, desde el mediodía de este jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Además, restringieron la circulación de motos con parrillero desde las 10:00 p.m. del 31 de octubre hasta las 4:00 p.m. del primero de noviembre. Implementarán operativos de control, con patrullajes y puntos de verificación móviles.

El alcalde, Hugo Kerguelén García, aseguró que las medidas adoptadas buscan proteger la vida y la tranquilidad de las familias monterianas. Las excepciones aplican para vehículos de emergencia, seguridad, salud, transporte de valores y distribución de bienes esenciales.

“Nuestro objetivo es evitar aglomeraciones vehiculares y comportamientos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. Invitamos a todos los monterianos a celebrar con responsabilidad y en familia”, indicó María Fernanda López, secretaria de Tránsito.

Cartagena

Desde inicios del mes de octubre, la administración distrital anunció la prohibición de la tradicional “Caravana del Terror”. La alcaldía aseguró que la decisión responde a los hechos de vandalismo y lesiones ocurridos el año pasado.

Además, el alcalde explicó que los clubes de moteros locales firmaron compromisos para no promover ni participar en caravanas y colaborar con las autoridades para mantener el orden.

La noche de Halloween tendrán un refuerzo con el patrullaje militar en conjunto con la Policía de Cartagena, la Infantería Marina y la Armada, en las tres localidades de la ciudad.

Pereira

Entre las medidas adoptadas por la alcaldía de Pereira, decretaron la peatonalización de las carreras séptima y octava del centro de la ciudad entre las 5:00 p.m. y la medianoche del 31 de octubre.

El secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos, señaló que la medida busca ofrecer espacios seguros para los niños y sus familias. También habrá refuerzo policial en los parques y centros comerciales.

Además, prohibieron el uso de máscaras dentro de vehículos, el lanzamiento de harinas u objetos en la vía pública y el consumo del alcohol en espacios abiertos.

Manizales

Tras una caravana reciente en la ciudad, la administración local activó un dispositivo de seguridad que logró detener la situación, entre la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.

Ante la situación, las autoridades reforzarán los controles en las vías para este viernes 31 de octubre y anunciaron vigilancia especial tras conocerse nuevas convocatorias en redes sociales de caravanas.

Medellín no tendrá prohibiciones

Este año las autoridades no anunciaron prohibiciones para las caravanas, pero sí un operativo con más de 1.300 agentes en calles, vías principales y puntos de concentración que serán los encargados de aplicar las sanciones correspondientes a los infractores.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, explicó que la prioridad está en mantener el orden sin limitar las celebraciones. “Las medidas restrictivas no son la solución cuando lo que debería ser el 31 de octubre es un día precisamente para disfrutar, para festejar. Como se dice, no vamos a guardar fiesta nosotros, pero sí dejamos las condiciones totalmente claras”, dijo.

Además, dispondrán cuatro equipos de reacción inmediata para atender posibles alteraciones de orden público, inmovilizar vehículos y realizar capturas si es necesario.

Cali

La Policía desplegará más de 1.300 uniformados en toda la ciudad. El dispositivo incluye patrullajes conjuntos de la Policía, Secretaría de Movilidad, puestos de control fijos y móviles y vigilancia en zonas de alta afluencia.

Activarán el plan “Arcángel” con el fin de prevenir riesgos como el extravío de menores, el hurto y el consumo de sustancias. Además, de un enlace tecnológico que integrará cámaras privadas y públicas al Sistema Integrado de Emergencias (SIES).

“Vamos a tener varios puestos de control itinerantes, reacciones motorizadas y también le hicimos la invitación a los organizadores de las caravanas, para que no cometan infracciones al Código Nacional de Tránsito, que pueden generar siniestro viales”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Bello.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia Distrital aseguró que la medida que restringe al parrillero hombre en motos sigue vigente y que habrá sanciones para quienes incumplan. Le pidió a la ciudadanía que participen en las caravanas que tengan responsabilidad con sus acciones.

Bucaramanga

En la capital santandereana instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de las caravanas y eventos masivos.

El alcalde encargado, Javier Sarmiento Olarte, anunció un plan de seguridad compuesto por cinco medidas. En primer lugar, habrá puestos de control en corredores viales y puntos estratégicos del área metropolitana, donde el Tránsito y la Policía trabajarán conjuntamente para sancionar conductores e inmovilizar vehículos infractores.

También, harán un despliegue de 3.500 uniformados de la Policía y agentes de la Dirección de Tránsito. Una tercera medida, el cerramiento y vigilancia en el sector “Cuadraplay” en Cabecera, con presencia canina y controles de estupefacientes. Y el horario de rumba se mantendrá limitado hasta las 2:00 a.m. sin ampliaciones excepcionales. Y por último, utilizarán drones para monitorear la movilidad y el orden público.