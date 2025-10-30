El lío por obras que alcaldía de Santa Marta le habría frenado a la Gobernación

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y la gobernadora encargada del Magdalena, Ingris Padilla, mantienen posturas opuestas sobre las obras frenadas en la ciudad. Foto: Archivo Particular

La Gobernación del Magdalena denunció que la alcaldía de Santa Marta ha impedido el avance de obras que están detenidas desde hace varios meses. La administración Distrital sostiene que los proyectos no cuentan con los permisos y estudios técnicos exigidos por ley, mientras que la gobernación manifiesta que es un presunto bloqueo político.

La gobernadora encargada, Ingris Padilla, presentó ante la Fiscalía y la Procuraduría, una denuncia contra Pinedo y su secretario de Gobierno, Camilo George, por presunto prevaricato por acción y omisión. Padilla manifestó que el Distrito bloquea sistemáticamente 46 obras de pavimentación, alcantarillado y espacios públicos, que beneficiarían a más de 223.000 personas.

“Pinedo, su secretario de Gobierno y el inspector deben saber que Santa Marta no se va a detener”, dijo la mandataria en una rueda de prensa en el barrio Tayrona. Según su explicación, los cierres de frentes ya ejecutados con recursos departamentales “carecen de sustento legal”.

Padilla también especificó que dos frentes del programa “Mi calle Fase 3″ fueron sellados y otros seis están en riesgo, lo que afectaría 3,2 kilómetros de vías y más de 3.200 habitantes. Además, según ella, los sistemas de alcantarillado en 11 de Noviembre y Bello Horizonte permanecen suspendidos porque el alcalde no ha firmado la autorización necesaria por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la intervención del corredor férreo.

Por su parte, la versión de la alcaldía es distinta. La secretaria de Planeación Distrital, Patricia Caicedo Omar, manifestó que no existe ninguna parálisis provocada por intereses políticos, sino por falta de documentos técnicos.

“Aquí no deberíamos estar hablando de parálisis de obras. Las intervenciones de las que habla la Gobernación no han iniciado su ejecución porque estamos haciendo lo que se debió hacer en el proceso de planificación previo”, explicó a El Tiempo.

Según la secretaria de Planeación, muchos de los proyectos del departamento fueron asignados directamente a juntas de acción comunal sin contar con las autorizaciones distritales, razón por la cual la alcaldía suspendió temporalmente varias actividades mientras realizaban los respectivos estudios y licencias. Además, especificó que en julio otorgaron 25 permisos a proyectos de la Gobernación que cumplían con los requisitos.

La gobernadora ha sido respaldada por la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, quien pidió la intervención de entidades nacionales. Y aseguró que las obras en cuestión están totalmente avaladas, y que solo faltaría la autorización distrital para iniciarlas.

Desde la alcaldía aseguraron que los trámites siguen en curso y que todos los proyectos que estén amparados bajo los requisitos de ley serán aprobados. Mientras que la gobernación manifestó que no detendrán las obras y acudirá a los entes de control.