Así es el nuevo búnker de la Fiscalía en Cali; se invirtieron $476.000 millones

El nuevo búnker de la Fiscalía en Cali se construyó sobre una antigua olla de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Entre las carreras 10 y 11, y entre las calles 12 y 13, en el centro de Cali, fue finalmente inaugurado el nuevo búnker de la Fiscalía en la ciudad, que se había prometido desde hace 17 años, tras el atentado en el Palacio de Justicia que destruyó la sede del ente investigador. Las obras duraron dos años y se invirtieron $476.000 millones.

El edificio fue inaugurado en medio de un acto en el que participaron autoridades locales y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien explicó que “acá se integran espacios misionales y técnicos, aquí tenemos laboratorios forenses diseñados con la última tecnología, hay laboratorios de química, criminalística, balística, exhumación humana, morfología y la inauguración no solo representa una mejora en nuestra infraestructura, sino también en las capacidades de investigación criminal y judicial”.

El nuevo búnker tiene 14 pisos, salas de audiencias y dos sótanos, pero además espacios verdes, zonas para locales comerciales y restaurantes, como parte de la revitalización de la zona de 48.000 m², en los que trabajarán alrededor de 1.500 funcionarios públicos.

Este año entregamos a la @FiscaliaCol equipos para laboratorios criminalísticos, un robot de limpieza para recuperación balística, material tecnológico para análisis y un macroscopio. pic.twitter.com/1cMNcYwq29 — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) November 4, 2025

La construcción del búnker y sus zonas aledañas hacen parte de las obras del Plan Parcial Ciudadela de la Justicia, con el que se busca darle al centro de Cali un carácter institucional y económico. En los últimos días también se hicieron adecuaciones a vías y andenes aledaños.

“Ya hay edificios residenciales que están siendo construidos a una o dos cuadras de aquí, y antes de finalizar este mes iniciaremos la construcción de la Estación Central del MÍO, al lado de la Fiscalía. Va a ser la estación más grande de la ciudad, moviendo 95.000 pasajeros diarios. Esto no solo es una buena noticia para la justicia, también para la recuperación de Cali”, añadió el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que “había que devolverle la dignidad a la justicia, devolverle un espacio moderno, seguro, eficiente a ustedes, los servidores de la justicia, a todos los fiscales, los directores, a los administrativos, a los investigadores, a todos los que estuvieran aquí para servirle a Cali y al Valle del Cauca, con unas mejores condiciones”.