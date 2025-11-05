Derrame de combustible dejó a más de 140.000 personas sin agua en Pitalito

Las autoridades enviaron pruebas de agua a Bogotá para evaluar el nivel de contaminación. Foto: Archivo Particular

En máxima alerta se mantienen las autoridades en Pitalito, tras el derrame de cerca de 700 galones de combustible sobre una de las principales fuentes de agua del municipio, la quebrada El Cedro, tras el volcamiento de un camión cisterna. Las autoridades señalaron que los cerca de 140.000 habitantes del municipio huilense podrían quedarse sin agua por lo menos una semana mientras se supera la emergencia.

La emergencia comenzó el pasado lunes 3 de noviembre cuando un camión cisterna de la empresa Cootranskilili se volcó sobre la vía Pitalito-Mocoa, lo que provocó el derrame de 700 galones del ACPM, que pasaron de la vía a la quebrada El Cedro, que se conecta con la bocatoma del acueducto de Pitalito.

Ante lo ocurrido, el cuerpo de Bomberos, junto a la Defensa Civil, Policía y funcionarios de la empresa de servicios públicos, activaron un plan de contingencia para contener el derrame del combustible y la afectación del suministro de agua potable.

“Así se logró contener en gran parte el derrame en las aguas de la quebrada El Cedro y evitar que el combustible llegue al río Guachicos. Sin embargo, sí cayó bastante combustible. Se instalaron barreras de contención y se realizó el lavado correspondiente”, explicó a La Nación Gilberto Rojas, comandante del cuerpo de Bomberos de Pitalito.

Sin embargo, según indicó el alcalde del municipio, Yider Luna, se suspendió el suministro de agua a los cerca de 140.000 habitantes, debido a que la empresa de servicios públicos Empitalito E.S.P. confirmó que se halló combustible “en las piedras y material vegetal del cauce que abastece la bocatoma”.

Ante esto, se activó el plan de contingencia para el restablecimiento del servicio, que podría tardar al menos ocho días. Por esto, se entregará agua a través de carrotanques, por lo que han pedido a la comunidad hacer uso responsable del líquido.

En medio de la atención de la emergencia, las autoridades locales alertaron la falta de un plan de contingencia por parte de la empresa transportadora del combustible, debido a que, pese a que el accidente ocurrió en la mañana, solo llegaron hasta la noche cuando los cuerpos de socorro regionales ya habían levantado el camión y se focalizaban en controlar la contaminación.

“Es inadmisible que una empresa con semejante responsabilidad no tenga un plan de contingencia operativo. Si no hubiéramos actuado rápido, hoy estaríamos hablando de una tragedia ambiental de proporciones mayores”, añadió Rojas a RCN Radio.

Por la emergencia, la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito suspendió todas las citas médicas especializadas programadas para este miércoles, mientras que en los colegios del municipio se suspendieron las clases.

Se espera que este miércoles, tras nuevas mediciones, se conozca cuánto tiempo podrían tardar en restablecer el servicio, así como nuevas acciones ante la emergencia por falta de agua.