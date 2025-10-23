Así puede acceder a rebajas en impuestos y sanciones en el Valle, ¿cuáles aplican?

El "Descuentazo Tributario" en el Valle estará disponible hasta el 31 de octubre. Foto: Gobernación del Valle

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los ciudadanos contribuyentes en el Valle del Cauca podrán acceder hasta el 31 de octubre a un “Descuentazo Tributario”, una iniciativa de la Gobernación que les brinda rebajas de hasta el 80% en intereses y sanciones a quienes tengan deudas por impuestos o rentas vencidas, como el impuesto vehicular y el de registro.

Lea: Arhuacos bloquearon vía Valledupar-Bosconia en Cesar: ¿por qué protestan?

Para poder acceder al descuento es requisito estar al día con la vigencia 2025. Según explicó Javier Jaramillo, subdirector técnico de Apoyo a la Gestión del Departamento de Hacienda y Finanzas públicas, los pagos podrán hacerlos de manera presencial o virtual.

Entre los puntos de atención presencial que tiene la Unidad de Renta está el principal en Cali en el edificio de la Gobernación del Valle. Así mismo en Tuluá, Cartago, Palmira y Jamundí. “Es una gran oportunidad para el bolsillo de los contribuyentes y es por única vez”, manifestó Jaramillo.

Quienes decidan hacerlo en línea pueden ingresar a la web www.vehiculosvalle.com.co, donde podrán consultar su deuda y generar el recibo de pago para realizarlo.

Le puede interesar: Lo que dice la nota de disculpa que dejaron ladrones de centro infantil en Andes

Desde el 9 de agosto, cuando inició la campaña, hasta registros del 14 de octubre, más del 100.000 contribuyentes se han beneficiado de este descuento, lo que les ha permitido recaudar más de 40.000 millones de pesos por el concepto de impuesto vehicular.

Sin embargo, el beneficio no se limita al impuesto vehicular. También incluye descuentos para personas naturales y jurídicas con deudas por otras rentas departamentales, como las estampillas y el impuesto de registro. Los contribuyentes serán notificados directamente sobre los valores y descuentos disponibles.

La administración departamental reiteró que no habrá prórroga de este descuento y que finaliza el último día de octubre, por lo que invitó a los ciudadanos a aprovechar la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones.