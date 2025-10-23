Arhuacos bloquearon vía Valledupar-Bosconia en Cesar: ¿por qué protestan?

La comunidad arhuaca bloqueó la Ruta del Sol a la altura del Pueblo Bello, Cesar. Foto: Redes sociales

Indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta bloquearon la Ruta del Sol a la altura del municipio Pueblo Bello, Cesar, desde la madrugada de este jueves 23 de octubre, impidiendo el paso en la vía que conecta a Valledupar con Bosconia.

Los manifestantes exigen la presencia del Ministerio de Interior para resolver un conflicto interno por la elección de su autoridad tradicional. Aseguran que el gobierno ha incumplido los acuerdos sobre la autonomía en los procesos de elección del cabildo arhuaco.

Un reclamo que se da por la sentencia SU-419 de 2024 de la Corte Constitucional que ampara los derechos de esta comunidad indígena y ordenó al Estado respetar sus procesos de elección.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, informó que tuvo comunicación directa con el ministro de Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que viajará este viernes a Valledupar con el fin de liderar una mesa de diálogo entre los representantes del pueblo arhuaco y funcionarios del gobierno.

“Estamos trabajando para garantizar el diálogo y restablecer la movilidad, sin vulnerar el derecho a la protesta. Le pedimos a los líderes indígenas permitir el paso humanitario mientras avanzamos en la búsqueda de soluciones conjuntas”, aseguró la mandataria departamental.

La inconformidad surgió luego de que el Ministerio de Interior designara a Zarwawiko Torres como gobernador del cabildo el pasado 10 de octubre. Pero es un conflicto que inició desde 2020 cuando una asamblea eligió a Torres como autoridad. Esta elección fue cuestionada porque solo participaron 19 de 60 comunidades del resguardo por el COVID-19. Desde entonces el pueblo permanece dividido entre quienes apoyan a Torres y los que exigen una nueva elección basada en sus costumbres.

En un comunicado de las autoridades tradicionales y los Mamos del pueblo arhuaco aseguraron que la manifestación seguirá de forma indefinida hasta que el gobierno se presente en el territorio.

“Nuestras acciones son pacíficas, pero firmes. Exigimos el respeto a nuestros derechos, en especial el acatamiento de la Sentencia SU-419 de 2024, que reconoció nuestra autonomía y estableció un estándar de mínima injerencia estatal”, indicaron.

El bloqueo, que se concentra en el punto de acceso a Pueblo Rico, está afectando a transportadores, docentes y viajeros. Los manifestantes aseguraron que permitirán el paso de ambulancias y vehículos humanitarios.

Mientras tanto, las autoridades locales buscan garantizar la seguridad y orden público en la zona, además de facilitar el encuentro entre las partes involucradas.