Lo que dice la nota de disculpa que dejaron ladrones de centro infantil en Andes

Un robo se registró en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Santa Rita en Andes, Antioquia. Un grupo de ladrones ingresó en la madrugada del martes 21 de octubre y se llevaron varios alimentos destinados a los niños que asisten diariamente al centro.

Según los habitantes del corregimiento, no era la primera vez que el CDI era blanco de robos. Al parecer, los mismos responsables ya habían ingresado días antes y se llevaron implementos de aseo y artículos de cuidado personal, muchos de ellos donados por residentes de la zona.

Pero esta vez, además de hurtar, los ladrones dejaron una máscara y un mensaje escrito en una pared que decía:

“Sin rencores, disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre, lo sentimos de corazón. Dios los bendiga. Atentamente, los gatos”.

La comunidad lo calificó como un hecho insólito, y que más allá del robo, la situación afecta a las familias que envían a sus hijos al CDI para garantizar la alimentación de sus hijos.

El centro suspendió la atención el día del robo, por seguridad y para realizar labores de limpieza. Mientras tanto, la Junta de Acción Comunal de Santa Rita rechazó el hecho y pidió a las autoridades apoyo para instalar un sistema de vigilancia que mejore la seguridad del lugar.

Las autoridades ya tienen conocimiento del caso y adelantan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.