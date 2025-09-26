Así puede usar la tarjeta de crédito o débito para pagar el pasaje del MIO en Cali

Imagen de referencia. EL pago con tarjetas de crédito y débito estará habilitado desde la otra semana. Foto: Metro Cali MIO

Desde la próxima semana, el ingreso al sistema integrado de transporte de Cali, MIO, podrá realizarse con tarjetas débito y crédito de las franquicias Mastercard y Visa, como parte de la integración de un modelo circular abierto que permite pagar de pasaje directamente a través de cuentas bancarias y billeteras digitales.

“Hemos diseñado un sistema de recaudo pensado en las necesidades de los usuarios, transformando la forma en que los caleños se mueven, creando una experiencia más rápida y segura”, indicó Arturo Villarreal Navarro, director general de la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (UTRYT).

Por su parte, Álvaro Rengifo, gerente de Metrocali, aseguró que se están remplazando todos los validadores del pasaje en buses y estaciones. “Estamos desplegando el sistema en todos los validadores: ya están instalados en las estaciones y terminaremos de implementarlo este fin de semana. Desde la próxima semana, viajar con tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard será igual que hacerlo con la tarjeta del MIO”.

¿Cómo usar la tarjeta débito o crédito en el MIO?

El sistema anunció que no será necesario hacer ningún trámite adicional ante Metrocali o las entidades bancarias; solo se requerirá acercar la tarjeta a los validadores en buses, estaciones y terminales.

Sumado a esto, explicó que también funcionará con las tarjetas digitalizadas en celulares y dispositivos móviles como relojes inteligentes, ya sean de cuentas bancarias o billeteras digitales.

“La tecnología es uno de los pilares de nuestra gestión, por eso reconocemos este avance liderado por Metro Cali y la UTRYT en beneficio de los caleños; así también se contribuye a recuperar a Cali. Y quiero agradecer a Mastercard, Visa y Credibanco por apoyarnos y sumarse a nuestro propósito de mejorar la movilidad en nuestra ciudad”, añadió el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

¿Qué pasará con la tarjeta del MIO?

Tras darse a conocer el anuncio, Metrocali indicó que la modernización del sistema no significa que desaparecerá la tarjeta tradicional del MIO. Por el contrario, Rengifo señaló que se ofrece mayor agilidad en los procesos de recarga de los métodos tradicionales, ya que también se habilitarán opciones digitales para hacer el pago.

“Con esta innovación se garantiza a los usuarios rapidez y confiabilidad en cada transacción, disponibilidad de tarjetas virtuales en dispositivos móviles y una mayor autonomía, ya que no dependerán exclusivamente de puntos físicos de recarga”, agregó el gerente de Metrocali.