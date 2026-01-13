Pico y placa Cali: comienzan las sanciones con la nueva rotación

La medida del pico y placa en Cali se aplica de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este martes 13 de enero comienzan a aplicarse las sanciones en Cali por el incumplimiento del pico y placa, que desde el pasado 5 de enero rige con una nueva rotación, que estará vigente durante el primer semestre de este año.

Lea: Pico y placa en Medellín: ¿cuándo regresa la medida con nueva rotación?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida se aplicará de la misma forma que el año pasado, es decir, solo para vehículos particulares, no para motos, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., de lunes a viernes. El periodo pedagógico se aplicó la semana del 5 al 9 de enero.

Rotación del pico y placa Cali

Para este semestre, el pico y placa para carros particulares se aplica de la siguiente forma:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Cabe resaltar que a partir de este fin de semana comenzó a aplicar el pico y placa en el kilómetro 18, que tiene otras condiciones.

Le puede interesar: Este es el mural con el que rindieron homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga

Multas

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a COP 875.460, así como a la inmovilización del vehículo.

“Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, indicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Excepciones

El decreto que estableció el pico y placa en la ciudad exceptúa de la medida a los siguientes vehículos:

Vehículos de emergencia (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y ambulancias debidamente registradas ante el RUNT)

Vehículos oficiales, diplomáticos y consulares

Vehículos híbridos y eléctricos parametrizados

Autorizados para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida

Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas

Pago de tasa por congestión en Cali

Quienes requieran usar su vehículo y no estén en la lista de excepciones pueden transitar pagando la tasa de congestión que está en 115.688 pesos por día. Este trámite se debe hacer mínimo un día hábil antes del pico y placa, entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para ello, se debe ingresar a la página aplicaciones.cali.gov.co/tasaporcongestion/, registrarse y hacer el pago por día, mes o semestre.