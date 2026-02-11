Así se recuperó Charco Azul, el humedal del oriente de Cali que ahora es orgullo ambiental

La recuperación del humedal en el oriente de Cali, se consolida como un proceso ambiental significativo para la ciudad. Foto: Alcald

Charco Azul fue durante décadas un lugar marcado por el abandono, los rumores y el miedo. Esa percepción mantuvo alejada a la ciudadanía de un ecosistema clave para la biodiversidad urbana. Hoy, el panorama es distinto. Procesos sostenidos de restauración ambiental y apropiación comunitaria han resignificado el humedal como un espacio de conservación, educación ambiental y encuentro ciudadano.

Ubicado en el oriente de Cali, Charco Azul es considerado como el tercer humedal público más importante de la ciudad. Allí se han recuperado espejos de agua, franjas de protección y senderos ecológicos que permiten el avistamiento de más de 50 aves, entre residentes y migratorias.

De territorio olvidado a ecosistema protegido

El proyecto se apoya en un modelo de comanejo, que articula a habitantes del sector, organizaciones sociales y la autoridad ambiental. En Cali funcionan nueve comités urbanos y tres rurales, que son responsables de acciones como limpieza, control de especies y mantenimiento del entorno y actividades pedagógicas.

Solo en el último año, el Distrito destinó más de 800 millones de pesos a labores de restauración, recolección de residuos, embellecimiento, y educación ambiental con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).

Huertas, diversidad y memoria

El territorio también integra huertas comunitarias que fortalecen la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sostenible del suelo, con cultivos de frutas, hortalizas y plantas medicinales. Estas acciones han empezado a reemplazar prácticas nocivas como la quema de basuras y la disposición de escombros.

Además de todo el valor ecológico, pues Charco Azul conserva una memoria histórica poco conocida, y es que durante los Juegos Panamericanos de 1971 fue utilizado para realizar prácticas de canotaje.

Es así como Charco Azul se consolida como un pulmón ambiental del oriente caleño y ejemplo de cómo la recuperación participativa puede transformar la relación entre ciudad y naturaleza.