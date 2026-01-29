Dos niños quedaron atrapados en incendio de una vivienda en el Valle; uno murió

Un bebé de un año falleció por quemaduras e inhalación de humo, mientras que el otro niño, de dos años, fue trasladado a un centro médico. Foto: Archivo Particular

Un incendio se registró el miércoles 28 de enero en una vivienda del municipio de La Unión, en el Valle del Cauca, y dejó sin vida a un bebé de un año que se encontraba en compañía de otro niño, de dos años, quien resultó herido.

Según el relato de vecinos del sector, los menores de edad se encontraban solos y encerrados en la vivienda cuando se desató el incendio, ya que sus padres habrían salido horas antes.

Por su parte, la comunidad intentó rescatar a los menores de edad y esto habría dificultado las labores de los Bomberos. El bebé de un año no resistió tras haber sufrido múltiples quemaduras y por la inhalación de humo de la conflagración. El niño de dos años logró ser rescatado con vida y se encuentra bajo observación médica en el hospital del municipio.

El teniente Miguel Aguirre, comandante de Bomberos de La Unión, aseguró que por problemas de movilidad y la multitud que se encontraba en la zona dificultó el ingreso para llegar oportunamente a controlar el fuego.

“Desafortunadamente la comunidad no tiene cultura e hicieron difícil el acceso y nos tocó dar la vuelta. Es muy lamentable, que yo recuerde nunca habíamos perdido a un niño en una emergencia aquí en nuestro municipio. Fue una responsabilidad de los padres y es una lección para todo el mundo, no podemos dejar a los niños solos en la casa”, explicó.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para identificar las causas que provocaron el incendio y determinar responsabilidades.

Un hecho similar ocurrió el 10 de enero en Cartagena en el que un niño de cuatro años falleció por un incendio que ocurrió dentro de su vivienda. El menor de edad se encontraba con su hermana, de nueve años, quien logró salir y dar aviso de que su hermano seguía debajo de una cama. Pese a los esfuerzos, el niño falleció por la inhalación de humo y las quemaduras que sufrió.