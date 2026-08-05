Alerta por incendio en Santander que completa cuatro días y ya arrasó más de 100 hectáreas

Cinco cuerpos de bomberos y la Defensa Civil han apoyado los trabajos de mitigación del incendio. Foto: Archivo Particular

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Más de 120 hectáreas se han visto afectadas por el grave incendio forestal que desde hace cuatro días se registra en el municipio de Charta, Santander, en zona de influencia del páramo de Santurba. Pese a los esfuerzos de las autoridades para enfrentar las llamas, el apoyo aéreo no ha podido llegar a los principales focos por la poca visibilidad provocada por la neblina y el humo.

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La conflagración se identificó en la tarde del pasado sábado, en la vereda Pantanos, y se extendió rápidamente por varios frentes de la zona boscosa, por lo que rápidamente llegaron al lugar miembros del cuerpo de Bomberos del municipio, así como de otros como Vetas, Tona y Bucaramanga, y de socorro de la Defensa Civil.

Pero debido a la abundancia de pinos, las llamas avanzaron rápidamente, por lo que, de acuerdo con los cuerpos de socorro, se identificaron tres frentes de gran magnitud que intentaron sofocar por tierra. Sin embargo, por la dificultad de trasladar agua a la zona, se pidió apoyo aéreo que tampoco ha podido llegar a los focos del incendio, debido a la poca visibilidad que hay en el lugar.

Ante la situación, Andelfo Portilla, alcalde de Charta, pidió la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para establecer una nueva estrategia de atención de la emergencia y trasladar agua a la zona usando helicópteros “bamby bucket”.

“Se hicieron tres descargas iniciales, pero no nos las descargaron donde se necesitaba. Es de reconocer que es riesgoso bajar mucho por la topografía del terreno, pero para este escenario sí nos hubiera servido un helicóptero y lamentablemente no pudimos controlar el incendio”, dijo a Blu Radio Portilla.

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Dentro de las preocupaciones está que el incendio estaría avanzando bajo una gruesa capa de vegetación seca y material orgánico, conocida como capote, lo que dificulta aún más la atención de la emergencia. Adicionalmente, temen que las llamas se registren dentro de una zona de influencia del páramo de Santurbán, así como que, con el avance del incendio, se ha puesto en riesgo varias viviendas y un reservorio importante para el suministro de agua del área metropolitana de Bucaramanga.

Más de 60 miembros de los cuerpos de socorro han trabajado en la sofocación de las llamas, mientras que desde la alcaldía, se destacó el apoyo de la comunidad, que también ha brindado alimento a quienes se encuentran en la zona de la emergencia.

Según Portilla, aún no está claro qué causó la conflagración, pero se cree que se debe a una quema hecha para adecuar un terreno, por lo que recordó que este tipo de prácticas están prohibidas, en especial en temporadas secas como la que atraviesa el departamento en este momento.

Mientras se esperan los refuerzos, en la mañana de este miércoles 5 de agosto se continúa intentando hacer sobrevuelos en la zona. De igual forma, la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento anunció que transportan en vehículos agua para continuar con los esfuerzos de mitigación de las llamas desde tierra.