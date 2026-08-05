Mujer murió al caer al vacío tras intentar parquear su carro en parqueadero de Medellín

Imagen de referencia. El hecho se registró en un edificio de apartamentos, donde vivía la mujer con su esposo. Foto: Alcaldía de Medellín

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Un grave accidente se registró en el barrio La Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), de Medellín, donde una mujer de 29 años perdió la vida luego de que el vehículo que manejaba atravesó un muro y cayó cuatro pisos al vacío.

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Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró cuando la mujer regresaba a su vivienda de una reunión familiar junto a su esposo, en la madrugada del pasado lunes 3 de agosto.

Al intentar parquear una camioneta Foton Tunland modelo 2025 en la que se movilizaban, perdió el control y aceleró el vehículo, que finalmente atravesó el muro de contención del parqueadero y cayó al vacío.

Al caer, el carro se volcó, por lo que quedó con las llantas hacia arriba. Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín señalaron que, al hacer la atención de la emergencia, se confirmó que la mujer falleció en el lugar, por lo que se adelantaron las labores para recuperar el cuerpo, dado que quedó atrapado entre las latas de la camioneta.

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En medio de las investigaciones sobre lo que pudo provocar el accidente, las autoridades confirmaron que la camioneta tenía todos los documentos al día, así como seguros en caso de robo y siniestros, por lo que se investiga si el hecho se produjo por falta de pericia de la conductora, identificada como Verónica David Tuberquia.

En lo que va corrido del año se han registrado 177 muertes en accidentes viales en la capital antioqueña, lo que representa un aumento de 8,5 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se contabilizaban 163 muertes en este tipo de siniestros.