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Mujer murió al caer al vacío tras intentar parquear su carro en parqueadero de Medellín

El hecho se registró en la Loma de Los Bernal. La camioneta rompió un muro y cayó cuatro pisos.

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Redacción Colombia
05 de agosto de 2026 - 02:20 p. m.
Imagen de referencia. El hecho se registró en un edificio de apartamentos, donde vivía la mujer con su esposo.
Imagen de referencia. El hecho se registró en un edificio de apartamentos, donde vivía la mujer con su esposo.
Foto: Alcaldía de Medellín
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Un grave accidente se registró en el barrio La Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), de Medellín, donde una mujer de 29 años perdió la vida luego de que el vehículo que manejaba atravesó un muro y cayó cuatro pisos al vacío.

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Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró cuando la mujer regresaba a su vivienda de una reunión familiar junto a su esposo, en la madrugada del pasado lunes 3 de agosto.

Al intentar parquear una camioneta Foton Tunland modelo 2025 en la que se movilizaban, perdió el control y aceleró el vehículo, que finalmente atravesó el muro de contención del parqueadero y cayó al vacío.

Al caer, el carro se volcó, por lo que quedó con las llantas hacia arriba. Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín señalaron que, al hacer la atención de la emergencia, se confirmó que la mujer falleció en el lugar, por lo que se adelantaron las labores para recuperar el cuerpo, dado que quedó atrapado entre las latas de la camioneta.

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En medio de las investigaciones sobre lo que pudo provocar el accidente, las autoridades confirmaron que la camioneta tenía todos los documentos al día, así como seguros en caso de robo y siniestros, por lo que se investiga si el hecho se produjo por falta de pericia de la conductora, identificada como Verónica David Tuberquia.

En lo que va corrido del año se han registrado 177 muertes en accidentes viales en la capital antioqueña, lo que representa un aumento de 8,5 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se contabilizaban 163 muertes en este tipo de siniestros.

Por Redacción Colombia

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LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 2 horas
De acuerdo con Harold, los muros de parqueaderos de pisos altos deberían tener vigas adicionales, estos accidentes son bastante comunes! Pregunta, qué pasó con el esposo, si iban juntos? Sobrevivió o ya se había bajado del vehículo antes del accidente? La noticia quedó incompleta ahí. Lamentable fallecimiento de una persona que quizás pudo evitarse con muros más resistentes. Por las circunstancias del hecho habría que ver si hubo consumo de alcohol por parte de la conductora
Harold René Gamba(55119)Hace 2 horas
lo que no entiendo es cómo se permite construir muros de parqueaderos elevados a puro bloque sin algún tipo de viga que pueda retener un vehículo en esos casos, que son más o menos frecuentes. No sé si hubiera servido tratándose de una camioneta de ese tamaño, pero también ha pasado con carros livianos

 

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