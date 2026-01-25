Ataque armado en Cali dejó un muerto y cinco capturados

Imagen de referencia. La Policía Metropolitana de Cali capturó a cinco presuntos responsables del ataque e incautó varias armas de fuego. Foto: API

Un ataque armado se registró el sábado 24 de enero en el barrio El Peñon, en Cali, en el que un hombre de 30 años fue asesinado. El hecho ocurrió en un sector comercial del sector cuando la víctima fue abordada por varios sujetos armados.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba en un restaurante en compañía de sus familiares cuando llegaron los atacantes, presuntamente a cobrar un dinero. Según esa versión, luego de una discusión en la que no habrían llegado a un acuerdo, le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial cercano donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas que le hicieron perder mucha sangre. El hombre fue identificado como Steven Valencia Serna y las autoridades confirmaron que no registraba antecedentes judiciales.

Videos compartidos en redes sociales registraron el momento en el que los agresores intentaron huir. Pero uniformados que se encontraban cerca reaccionaron y lograron la captura de cinco hombres en el lugar de los hechos.

“Desde la administración Distrital queremos destacar la gran capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional, de nuestra Policía Metropolitana, ante el llamado al 123 frente a un hecho que afectaba la tranquilidad y la seguridad en la comuna 2. Cinco personas han sido capturadas, han sido incautadas tres armas de fuego y una arma traumática que ha sido modificada. Desde la administración distrital seguimos desplegando todas las capacidades para que la reacción y la judicialización sea efectiva”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Las autoridades confirmaron que continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del crimen y determinar si tiene alguna relación con estructuras criminales o disputas internas en la ciudad.

Este caso se suma a otros hechos violentos registrados durante la semana en Cali. En el barrio El Ingenio fue asesinado el empresario de eventos y organización de bodas, Diego Mazabel, quien caminaba por el sector cuando fue atacado por un sicario en un presunto intento de robo.

“Debo reiterar las recompensas que hoy tenemos vigentes: hasta 50 millones de pesos por cualquier información que nos permita identificar y capturar responsables de homicidios, pero también hasta 20 millones de pesos por sitios en los cuales se esté comercializando o modificando armas de fuego. Por eso necesitamos la colaboración ciudadana, toda su información es valiosa para seguir generando seguridad en la ciudad”, concluyó García.