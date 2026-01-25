Condenaron en EE.UU. a cadena perpetua a explotador sexual infantil que operaba en Colombia

Imagen de referencia. El ciudadano estadounidense, de 68 años, explotaba sexualmente a menores de edad en Colombia y grababa los abusos. Foto: EFE - Nina Osorio

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a un ciudadano estadounidense, de 69 años, por explotar sexualmente a menores de edad en Colombia, grabar los abusos y realizar transferencias de dinero para ocultar los delitos cometidos. La sentencia fue impuesta el viernes 23 de enero en el Distrito Sur de Florida.

El hombre, identificado como Manuel Poceiro, se declaró culpable de intento de coacción y seducción de menores de edad para participar en actividades sexuales, intento de producción de pornografía infantil y posesión de material visual que involucra explotación sexual de menores de edad.

Según el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones la condena responde a la gravedad de los hechos. “Refleja la gravedad de este acto y asegura que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a un niño. Que esta sentencia envíe un mensaje claro: quienes explotan sexualmente a menores, en cualquier parte del mundo, serán perseguidos, procesados y removidos permanentemente de la sociedad”, manifestó.

Así operaba Manuel Poceiro en Colombia

Las investigaciones establecieron que el 6 de febrero de 2024, Poceiro se reunió con una persona que lo ayudaría a transportar y lavar dinero. Durante el encuentro, mostró fotografías y videos en los que aparecían varios menores de edad con quienes tuvo actos sexuales mientras se encontraba en Colombia.

Luego, el 2 de febrero de 2025, el ciudadano llegó al aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo de República Dominicana. En una inspección inicial a su teléfono celular, las autoridades hallaron fotografías y videos relacionados con abuso sexual infantil.

Posteriormente, un análisis forense de sus dispositivos electrónicos permitió identificar material audiovisual que involucraba al menos cinco menores de edad. Además, establecieron que el hombre sostuvo conversaciones sexualmente explícitas con una víctima de entre 14 y 16 años, a quien solicitó material íntimo a través de una aplicación de mensajería.

Por otro lado, los registros financieros evidenciaron que Poceiro realizó transferencias de dinero a personas en Colombia, en nombre de las víctimas, ya que por la edad no podían recibirlo directamente.

Pronunciamiento del alcalde de Medellín tras la sentencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció luego de conocerse la condena de cadena perpetua contra el ciudadano estadounidense. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el condenado operó en Medellín y otras ciudades del país.

“Se hizo justicia. El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro, de 66 años, fue condenado a cadena perpetua por los delitos de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual de menores”, afirmó Gutiérrez.

Además, destacó la decisión judicial como un resultado del trabajo conjunto entre autoridades nacionales e internacionales. "Esta condena es el resultado de un trabajo articulado y contundente entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas", precisó el mandatario local.

También indicó que este es el segundo caso que concluye en cadena perpetua y que seguirán realizando acciones conjuntas en contra de delitos que atenten contra menores de edad. “Stefan Correa fue el primero. Manuel Poceiro es el segundo. Vamos por más. La lucha es firme, sin tregua y sin impunidad”, concluyó.