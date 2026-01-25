Emergencias por lluvias en el Cauca dejaron más de 20.000 personas damnificadas

Crecientes de los ríos San Francisco, Alto Guapi, Guaguí y Navi afectaron a los municipios de Guapi y Timbiquí. Foto: Archivo Particular

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la costa pacífica del Cauca causaron una grave emergencia en los municipios de Guapi y Timbiquí, donde más de 20.000 personas resultaron afectadas por inundaciones.

El desbordamiento de ríos causó la pérdida de viviendas, destrucción de cultivos y comunidades incomunicadas. La alcaldía de Guapi informó que 17.000 personas, alrededor de 3.400 familias, resultaron damnificadas, en su mayoría en zonas rurales, por la creciente de los ríos San Francisco, Alto Guapi, Guaguí y Navi.

“Desplazamos a la zona personal de la administración para que ellos mismos nos trajeran la información que no es tan fácil recolectar dadas las condiciones de crecimiento de los ríos. Pedimos al gobierno nacional, departamental y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que nos ayuden a mitigar con celeridad, prontitud y oportunidad esta situación para que estas familias que sufren el flagelo de la inundación puedan recuperar su vida digna”, expresó el secretario de Gobierno de Guapi, Luis Ángel Solís.

El secretario de Gobierno también aseguró que en algunas comunidades las crecientes causaron pérdidas de al menos 16 viviendas, dejando a las familias a la intemperie, incluidos niños y personas en condición de discapacidad. Algunos de los damnificados se han refugiado en casa vecinas o espacios comunitarios improvisados.

Inundaciones en Timbiquí

En Timbiquí habitantes señalaron que desde la tarde del jueves 22 de enero el agua aumentó aceleradamente y en la mañana del viernes las inundaciones cubrieron viviendas en su totalidad en comunidades costeras.

“Bastante temor, ayer fue un día de mucha zozobra, era algo que no se veía hace muchos años. Necesitamos toda la ayuda humanitaria posible para nosotros poder atender a nuestra gente”, expresó, Kilian Cuero, alcalde de Timbiquí, a Noticias Caracol.

La situación se extendió a otros municipios del litoral como López de Micay, donde las vías de comunicación quedaron bloqueadas y el acceso a servicios básicos es limitado.

“Las aguas arrasaron con nuestro único sustento, bloquearon las vías y dejaron a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad en extrema vulnerabilidad”, denunciaron líderes a través de redes sociales.

Lluvias en Nariño dejaron tres personas muertas

Una de las emergencias que provocaron las lluvias en el departamento de Nariño dejó tres personas muertas. La tragedia se registró el 22 de enero en la vereda El Palacio, resguardo indígena La Montaña, zona rural de Samaniego.

Un deslizamiento de tierra cayó sobre dos viviendas en la madrugada, una de ellas estaba deshabitada y en la otra residían dos adultos mayores y un niño de 11 años, quienes quedaron atrapados y perdieron la vida.