Ataque con granada en el oriente de Cali dejó dos personas heridas

En la vivienda atacada se celebraba un cumpleaños. Foto: Captura de pantalla

Un ataque con explosivos se registró en la noche del pasado lunes 8 de septiembre en el barrio Unión de Vivienda Popular, en el oriente de Cali. Dos personas resultaron heridas, luego de que se lanzó una granada contra una casa en la que se celebraba un cumpleaños.

De acuerdo con las autoridades locales, sobre las 8:30 p.m., dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron el explosivo a la vivienda, lo que causó daños en la fachada. Sumado a esto, las autoridades indicaron que no hubo afectaciones en el colegio Cristo Maestro, que queda al lado, ni en una iglesia aledaña.

Dentro de la vivienda se encontraba reunidas varias personas, así como un grupo de mariachis, por lo que hubo pánico entre quienes estaban allí. Aunque en principio se indicó que entre los heridos había un menor de edad, la alcaldía lo desmintió. Las dos personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Carlos Carmona.

“De inmediato varias unidades se trasladaron al lugar y estamos adelantando los actos investigativos y la inspección técnica para establecer las circunstancias en que se produjo este hecho”, añadió el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades descartaron que el caso fuera un ataque contra la fuerza pública o la administración distrital. Se investiga si el caso estaría relacionado con una retaliación contra dos personas que estaban en la vivienda y que acaban de salir de la cárcel.

El atentado se dio horas después de que las autoridades descartaron que una motocicleta abandonada sobre la calle 5, junto a Comfenalco, tuviera explosivos.

Sobre lo ocurrido y con el fin de dar un parte de tranquilidad, Fernando Grillo, alcalde encargado de Cali, señaló que la alcaldía “está en total coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los caleños”.