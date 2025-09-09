Con muerte cerebral joven que fue atropellada por conductor ebrio en Girón

El vehículo tumbó un poste y fracturó una rama de un árbol que fue retirada por los Bomberos. Foto: Bomberos Floridablanca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente que se registró en la vía Floridablanca – Girón, a la altura del frigorífico Pimpollo, dejó gravemente herida a Bibian Andrea López Sánchez, de 22 años, de quien se confirmó su muerte cerebral. Mientras la familia decidió donar sus órganos, las autoridades confirmaron que el conductor que provocó el accidente estaba ebrio.

Lea: Menor de edad fue capturada por asesinar a su pareja de 19 años en Segovia

El hecho se registró sobre las 3:30 a.m. del pasado lunes 8 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, el conductor de un Chevrolet Spark GT, de placas KHC-085, embistió a López Sánchez, quien fue lanzada a varios metros y cayó sobre el pavimento.

El carro, de acuerdo con el cuerpo de Bomberos de Floridablanca, también tumbó un poste y terminó bajó un árbol al que le tumbó una gran rama, que tuvo que ser retirada por las autoridades para retirar el vehículo y además evitar nuevas emergencias.

La joven fue trasladada en una ambulancia a la Clínica Foscal por un trauma craneoencefálico severo, pero horas después se declaró su muerte cerebral, por lo que su familia tomó la decisión de donar sus órganos.

Le puede interesar: Mineros quedaron atrapados tras derrumbe en una mina del Tolima

Tras confirmarse el hecho, familiares de la joven dejaron varios mensajes en redes sociales. “Te encomendamos a tu cuidado el alma de mi hermana Bibian, quien fue arrebatada repentinamente de nosotros por un accidente. Te pedimos que la acojas en tu presencia y nos des fortaleza para aceptar tu voluntad”, indicó uno de sus hermanos en redes sociales.

Por su parte, el padre de Bibian, Ángel Adrián López, señaló: “tenemos rabia y dolor por el daño a la vida de mi niña, que era una mujer trabajadora, y sentir que los entes encargados no hagan su trabajo y permitan que un peligro para la sociedad quede suelto”.

Sobre el conductor se supo que tuvo que ser rescatado por el cuerpo de socorro, debido a que quedó atrapado en el vehículo y posteriormente enviado al centro de salud.

Aunque en un primer momento se señaló que el sujeto huyó del lugar, la Secretaría de Tránsito de Girón explicó que fue capturado tras salir de la clínica donde era atendido, así como se confirmó que estaba en estado de embriaguez en el momento del accidente.

Durante el fin de semana se registró un grave accidente en Floridablanca, en la que el conductor de una camioneta, que también estaba borracho, embistió a cinco personas, dejando a una muerta. El responsable del accidente huyó en un taxi.