Atentaron nuevamente con explosivos la vía férrea del Cerrejón en La Guajira

Dos ataques contra la línea férrea del Cerrejón se registraron el pasado lunes 8 de septiembre en La Guajira. Según explicó la Policía de La Guajira, los explosivos se detonaron sobre los kilómetros 40 y 67, en los sectores de Cuatro Vías, en Maicao, y cerca del antiguo peaje de Uribia.

Los hechos se presentaron sobre la vía férrea que conduce de la mina de Cerrejón a Puerto Bolívar, en La Guajira. Los ataques fueron registrados por las comunidades indígenas que alertaron a las autoridades tras escuchar fuertes detonaciones en las zonas señaladas.

“La compañía lamenta estos actos de violencia, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, comunidades, afectan la operación y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento”, indicó Cerrejón en comunicado.

Ante los ataques registrados, las autoridades señalaron que la Policía adelanta las investigaciones para dar con los responsables del hecho. No se descarta que miembros del Eln o de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que tienen presencia en la zona, estén involucradas. A la par, el Ejército redobló la presencia sobre el corredor.

Finalmente, la compañía señaló que no hubo personas heridas, pero pidió a las autoridades reforzar las acciones para prevenir este tipo de ataques que han sido reiterados a lo largo del año.

“Es fundamental evitar que la violencia escale, pues amenaza la seguridad, la paz y la estabilidad de la población, así como el desarrollo de La Guajira y el país”, señaló la compañía en comunicado.

Desde la Gobernación de La Guajira se ha indicado que trabajan de la mano de las autoridades para también atender la seguridad en las comunidades aledañas a la vía férrea, así como se harán comités de seguridad con autoridades locales y líderes comunitarios.