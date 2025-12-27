Ataque explosivo que iba dirigido a patrulla policial dejó cuatro civiles heridos en Cali

El hecho ocurrió en el barrio Mallorquín I, en el oriente de Cali. No se reportaron víctimas mortales. Foto: Archivo Particular

Un atentado con granada se registró en la noche del viernes 26 de diciembre en el barrio Mallorquín I, en el oriente de Cali. El hecho ocurrió cuando sujetos no identificados lanzaron el artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía Metropolitana, pero detonó cerca de un taxi que transitaba por el sitio, dejando cuatro civiles heridos.

Según el reporte de las autoridades, los uniformados realizaban un procedimiento de verificación de antecedentes en el sector cuando fue lanzada la granada. Los policías resultaron ilesos, pero la explosión alcanzó al taxi que se encontraba bajando pasajeros y a un transeúnte.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los cuatro lesionados son civiles. “Tres de ellas se movilizaban en un taxi y la cuarta es un transeúnte que pasaba por el lugar. Todos fueron trasladados a centros asistenciales para su valoración médica”, indicó.

Entre los afectados que viajaban en el taxi hay dos menores de edad. Según la Policía, los niños no presentan lesiones de gravedad y los otros heridos sufrieron heridas por esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

Por su parte, la Personería de Cali rechazó de manera contundente el ataque. “Como Personero Distrital de Santiago de Cali, rechazo de manera categórica el atentado ocurrido hace pocos minutos en el oriente de la ciudad, donde fue atacada una patrulla de la Policía Nacional que transitaba en la calle 103 con carrera 27″, dijo el personero Distrital, Gerardo Mendoza Castrillón.

También envió su solidaridad a las familias y pidió a las autoridades esclarecer los hechos. “Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía. Desde la Personería de Cali reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, agregó.

Tras el ataque, las autoridades correspondientes llegaron al sitio para realizar la inspección judicial y la recolección de material probatorio. Además, desplegaron un plan candado en varios sectores de la ciudad para cerrar posibles rutas de escape de los responsables y poder identificarlos.

Alcaldía de Cali ofrece recompensa por información de los responsables del ataque

Desde el Distrito anunciaron una recompensa de hasta COP 200 millones para quien suministre información que permita identificar y capturar a los autores del atentado. La identidad de las personas que denuncien será reservada, reiteraron las autoridades.

Además, confirmaron el despliegue de todas las capacidades operativas para apoyar la investigación y revisan material captado por cámaras de seguridad del sector y de zonas aledañas.

“Tenemos destinadas todas nuestras capacidades para apoyar a la Policía Nacional en mejorar la seguridad y garantizar las condiciones de gobernabilidad del territorio. Invitamos a la ciudadanía a denunciar, si tiene conocimiento de los responsables que son de este hecho, por lo que ofrecemos hasta $200 millones de recompensa por información que nos ayude a capturar a estos criminales”, aseguró Natalia Zuluaga, subdirectora de la Secretaría de Seguridad de Cali.