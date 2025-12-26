Asonada en Pitalito, Huila, tras procedimiento policial dejó un hombre muerto y un herido

Imagen de referencia. La víctima habría intentado despojar a un policía de su arma de dotación y murió tras recibir el impacto de bala en medio del forcejeo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un caso de violencia intrafamiliar en el barrio La Pradera, de Pitalito, Huila, terminó en disturbios tras un procedimiento policial y dejó un muerto y un policía herido. Los hechos se registraron en la vía pública, cuando una patrulla fue atacada por varias personas y uno de los involucrados habría intentado quitarle el arma de dotación a un uniformado.

Según la información de las autoridades, la Policía atendía un reporte por riña por presunta violencia intrafamiliar cuando se produjo una asonada contra los uniformados. En medio del forcejeo el policía reaccionó para protegerse luego de que un hombre le intentara quitar el arma de dotación.

La víctima mortal fue identificada como Marcos Vacca Bulla, quien resultó herido por el arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de la herida. Y en el mismo procedimiento un policía resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.

“En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital” explicó el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.

Por otro lado, capturaron a una persona implicada en la riña, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía por hechos de violencia intrafamiliar y la asonada. Las autoridades también adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades en este hecho.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para permitir el desarrollo de los procedimientos sin agredir a los uniformados y evitar que terminen ocurriendo hechos lamentables como este.