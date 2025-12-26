Niña de seis años murió ahogada en un balneario en Rionegro, Santander

Imagen de referencia. El hecho ocurrió en el balneario El Cristalito, en la vía Rionegro-El Playón. Foto: Pixabay

Una niña de seis años murió por inmersión en un balneario sobre la vía que comunica a Rionegro con El Playón, en Santander, el jueves 25 de diciembre. La menor de edad se encontraba en una de las piscinas naturales de El Cristalito durante un paseo familiar.

Según el reporte de la Policía de Santander, la emergencia fue conocida a través de un aviso al cuadrante en el que alertaban la muerte de una niña en un balneario. Las autoridades dieron aviso al Cuerpo de Bomberos y al hospital local, pero cuando se desplazaban al sitio les informaron que la menor de edad había sido trasladada en un vehículo particular al hospital San Antonio de Rionegro, donde ingresó sin signos vitales.

Un familiar indicó que la niña estaba dentro de la piscina en el momento de los hechos y la madre se encontraba fuera del área de baño descansando. “Ella manifestó que se encontraba muy cansada, ya que había trabajado toda la noche, y que en ese momento se recostó y se quedó dormida. Al escuchar unos gritos, se percató de que se trataba de su hija, a quien estaban sacando de la piscina”, indicó la Policía.

Otros bañistas alertaron sobre la situación al notar que la niña permanecía sumergida y comenzaron a pedir ayuda. Tras sacarla del agua, algunas personas intentaron auxiliarla mientras organizaban su traslado.

El personal médico del hospital realizó maniobras de reanimación y detectaron una obstrucción en la garganta de la niña con restos de comida que había consumido previamente y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijin) realizó la inspección técnica del cuerpo de la menor de edad y adelantaron las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Por su parte, un testigo del hecho relató que el lugar no contaba con salvavidas, rescatistas ni personal capacitado para atender emergencias. “El sitio solo se limita a cobrar la entrada, vender licor y comida, pero no cumple con lo más básico en normas de seguridad”, dijo Omar Pacheco a Caracol Radio.

También cuestionó la falta de control en las zonas de profundidad de las piscinas, asegurando que no existen áreas diferenciadas ni vigilancia que impida que los niños ingresen a zonas destinadas para adultos. “Es muy triste terminar el año así, con la muerte de una criatura que apenas comenzaba a vivir”, agregó Pacheco.

Las autoridades también reiteraron el llamado a los padres de familia y cuidadores para que mantengan supervisión permanente de los menores de edad en ríos, piscinas y balnearios. Además, informaron que revisarán las condiciones de funcionamiento y seguridad del establecimiento donde ocurrieron los hechos.