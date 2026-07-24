Aumentan la recompensa por información sobre el crimen de María Camila Potosí y su bebé

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y ciudadanos han realizado movilizaciones para exigir justicia y pedir respuestas sobre lo ocurrido con la joven y el bebé que esperaba. Foto: Redes sociales

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La Gobernación del Valle del Cauca anunció que aportará COP 50 millones a la recompensa ofrecida por la Alcaldía de Cali para obtener información que permita esclarecer el asesinato de María Camila Potosí y encontrar a su bebé. Con este aporte, la bolsa de recompensa asciende a COP 100 millones.

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El anuncio se conoce en medio de la conmoción que ha generado el caso en Cali y mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables del crimen de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo al momento de su desaparición. La prioridad sigue siendo establecer lo ocurrido y dar con el paradero de la bebé.

Gobernación se suma a la recompensa

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó el asesinato y aseguró que el departamento se vinculó a la recompensa para acelerar las investigaciones y facilitar la ubicación de los responsables, a través de su cuenta de X, la mandataria hizo su pronunciamiento.

Además, agregó que el departamento acompaña a la familia de la joven “en este momento de profundo dolor” y reiteró que una de las principales prioridades es la pronta aparición de la bebé.

El caso que conmocionó a Cali

María Camila Potosí fue reportada como desaparecida el pasado 16 de julio, luego de salir de una cita médica relacionada con su embarazo. Las cámaras de seguridad registraron que ese día abordó una motocicleta conducida por una mujer, quien, según las investigaciones, fue la última persona con la que estuvo antes de perderse su rastro.

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Cuatro días después, el cuerpo de la joven fue hallado entre sábanas y con signos de violencia. Tras la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal, la familia aseguró que conoció que el bebé ya no se encontraba en el vientre de María Camila, un hecho que hace parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía y sobre el que las autoridades aún no han entregado conclusiones oficiales.