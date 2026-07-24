Cae red que sacrificaba caballos y vendía su carne en Bucaramanga

En el operativo fueron capturadas 10 personas e incautadas 1,4 toneladas de carne que era comercializada de manera clandestina en Bucaramanga. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga desmanteló una presunta organización dedicada al sacrificio clandestino de caballos y a la comercialización ilegal de su carne en Bucaramanga. Durante la operación fueron capturadas 10 personas e incautadas 1,4 toneladas de carne que, según las autoridades, era almacenada en condiciones sanitarias inadecuadas antes de ser distribuida en plazas de mercado y distintos barrios de la ciudad.

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Los operativos se realizaron mediante seis allanamientos en los barrios Girardot, Colorados, Nariño, Los Pinos y Marianela, en el marco de la operación transnacional Green Shield. Nueve personas fueron capturadas por orden judicial y una más en flagrancia por los presuntos delitos de maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental.

Así operaba la red

De acuerdo con la investigación, la organización obtenía caballos en los departamentos de Cesar y Bolívar, en algunos casos utilizaba guías de movilización presuntamente falsas para transportarlos hasta Santander.

Una vez en Bucaramanga, los animales eran sacrificados en un matadero clandestino y su cane era distribuida en plazas de mercado y diferentes sectores de la ciudad.

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Durante los allanamientos, las autoridades hallaron restos biológicos de equinos en el lugar donde funcionaba el matadero, el cual ya había sido intervenido en una investigación anterior.

Lo que encontraron las autoridades

Además de las capturas, la Policía incautó 1,4 toneladas de carne almacenada en condiciones insalubre, un revólver calibre 38, 39 cartuchos y 10 celulares, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Según la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el operativo hace parte de la estrategia internacional Green Shield, con la que se busca combatir delitos que afectan el bienestar animal, la salud pública y el medio ambiente.