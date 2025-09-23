Hombre que le dio golpiza a una mujer en Cartagena se entregó

Imagen de referencia. La mujer está recibiendo acompañamiento psicojurídico de la oficina de asuntos para la mujer de Cartagena y ya denunció formalmente a su agresor. Foto: EFE - JORGE ABREGO

En Cartagena, se registró un caso de agresión en el que un hombre en la vía pública, en el barrio Ceballos, golpeó repetidamente a una mujer. El hecho quedó registrado en video y las autoridades locales activaron una ruta de atención para la víctima y un operativo de búsqueda para capturar al agresor, quien finalmente se presentó de manera voluntaria ante las autoridades este martes 23 de septiembre.

El hecho, que fue difundido en redes sociales, causó rechazo e indignación en la comunidad. En el video se ve cómo el hombre la tiene agarrada del cabello, le propina golpes repetidamente y la arrastra. Además, se ve a un motociclista cerca a la pareja que intenta que la suelte, pero no interviene, mientras que otros se detienen a observar y grabar la agresión.

El alcalde, Dumek Turbay, compartió en su cuenta de X el video el lunes 22 de septiembre con el siguiente mensaje: "A esta escoria humana le va a toca pagar escondederos a peso para poder evadir a las autoridades por este acto que desde la Alcaldía de Cartagena condenamos y reprochamos tajantemente". Además, pidió a la Policía y la Patrulla Púrpura, junto a la secretaría de interior y seguridad y la Oficina de Asuntos para La Mujer que iniciaran la búsqueda del agresor para su judicialización y de la víctima para que ingresara a la ruta de atención y protección de Violencias Basadas en Género (VBG).

Tras los operativos de búsqueda y la presión ciudadana al compartir la ubicación de residencia del presunto responsable, identificado como Franklin Jiménez Blanco, se entregó voluntariamente en el comando de la Policía del barrio Manga.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización. Además, el Distrito de Cartagena aseguró que interpondrá la denuncia por el delito de tentativa de homicidio, por la gravedad de la agresión. “Las autoridades pudieron establecer que, presuntamente, la víctima ya habría sido objeto de otras agresiones personales previamente, lo que evidencia la necesidad de medidas contundentes por parte de la justicia”, se lee en el comunicado de la Alcaldía.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Oficina de asuntos para la mujer, localizó a la víctima y le brindaron acompañamiento psicojurídico. La mujer llegó a la Fiscalía y luego a Medicina Legal para tramitar oficialmente su denuncia.

“Agradecemos a la comunidad porque gracias a ellos dimos con el paradero de estas dos personas pero también hacemos un llamado a no ser espectadores del maltrato, cuando presenciemos estas acciones en público, los invitamos a alzar la mano y proteger a estas mujeres que pueden sufrir alguna desgracia en manos de la rabia”, expresó Johanna Ordosgoitia, Asesora de despacho para Asuntos de la Mujer.