Balacera dentro de gallera en Dagua (Valle) dejo dos muertos y tres heridos

Una balacera se registró el fin de semana en el evento de inauguración de una gallera en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Cuatro sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon indiscriminadamente, dejando tres personas muertas y dos más heridas.

El crimen quedó registrado en videos difundidos en redes sociales en los que se ve a los asistentes huir del lugar buscando refugio. Algunos de los testigos indicaron que en un principio los disparos fueron confundidos con pólvora que regularmente se utiliza en este tipo de eventos.

Los tres heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Cali, mientras que las autoridades indicaron que las víctimas mortales fueron Johan Camilo Sánchez Gutiérrez y Darién Hernando Arango Bolaños.

“En este momento nos encontramos analizando el material probatorio recogido en el lugar, especialmente los videos de las cámaras de vigilancia de los alrededores, con el fin de dar con la captura de los responsables de este desafortunado hecho”, indicó la comandante de la Policía, general Sandra Liliana Rodríguez.

Sobre lo ocurrido, la secretaria de Gobierno de Dagua, Laritza Burbano, señaló a La W que no se tienen hipótesis de lo que pudo ocurrir en la gallera, por lo que investigan los móviles del crimen.

Ante los crecientes hechos de violencia en Dagua, que incluyó el hostigamiento a una estación de Policía hace un mes, la Fuerza Pública aumentó los patrullajes, así como el número de uniformados en el municipio. Además, se reforzó la capacidad de la Policía Judicial para investigar los crímenes.

“Se están tomando determinaciones como reforzar las capacidades de nuestra Policía Judicial, aumentar los patrullajes mixtos entre nuestra Policía y Ejército, y redoblar los esfuerzos para ubicar a los autores del hostigamiento”, dijo en su momento Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.