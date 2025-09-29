Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Judicializan a extranjero por presunto abuso sexual en Cundinamarca

El sujeto, de 23 años, fue capturado en el municipio de La Mesa.

Redacción Bogotá
29 de septiembre de 2025 - 04:21 p. m.
Una juez le impuso medida intramural.
Foto: Redes sociales/Gobernación de Cundinamarca
Por medio de su cuenta de X, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que las autoridades del municipio de La Mesa identificaron y judicializaron a un extranjero, acusado de haber cometido acceso carnal violento contra una mujer, de 22 años, en zona rural del municipio de Tena, Cundinamarca.

El sujeto, de 23 años, fue capturado en el municipio de La Mesa y una juez le impuso medida intramural luego de evaluar las pruebas con las cuales fue imputado por parte de la Fiscalía.

El detenido, identificado como Jesús Antonio Gómez Campos fue capturado mediante orden judicial, “tras una investigación que inicio el pasado viernes, 19 de septiembre, cuando la víctima fue agredida”, señaló el Comandante del departamento de Policía, el coronel Miguel Díaz.

“En Cundinamarca, quien atente contra la integridad de las mujeres, especialmente las niñas, se enfrentaran a la justicia sin contemplación”, complementó el gobernador Rey.

Le puede interesar: Vivienda de corta estancia en Bogotá: entre la oportunidad y el reto de regular

Violencia sexual en Bogotá

Para inicios de este año, la mayoría de las alertas de abuso se han registrado al interior de colegios públicos, con 2.030 incidentes frente a 374 en colegios privados.

Las edades reportadas son:

  • Primera infancia (3 a 5 años): 145 reportes.
  • Infancia (6 a 11 años): 1.049 reportes.
  • Adolescencia (12 a 17 años): 1.175 reportes.
  • Mayores de edad (18 o más años): 35 reportes.

¿En qué localidades se presentan más alertas?

En este caso, las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí.
