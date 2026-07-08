Balacera en Cali deja un hombre muerto y dos heridos; uno de ellos es policía

Imagen de referencia. El enfrentamiento ocurrió en en la Avenida 4 Norte con Calle 52 Norte, en el barrio Vipasa, Cali. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una balacera en el norte de Cali dejó como saldo un presunto delincuente muerto, otro herido y capturado, y un miembro de la Policía Nacional lesionado. El hecho se dio cuando dos hombres intentaron robar a un taxi en el que se encontraba un agente policial con rango de subintendente en jefe.

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La balacera se registró en la Avenida 4 Norte, en el barrio Vipasa, en la madrugada del 7 de julio de 2026. Según información de la Policía Metropolitana de Cali, el policía se encontraba de vacaciones en la ciudad y viajaba como pasajero en el vehículo cuando fue interceptado por los presuntos asaltantes. Durante el ataque, el uniformado utilizó su arma de dotación contra los hombres, lo que generó un enfrentamiento a disparos en plena vía pública.

El hombre que falleció en el lugar tras recibir varios impactos de bala fue identificado como Wilmer Palacios, de 25 años. El segundo hombre, acompañante de Palacios, quien resultó herido en el tiroteo, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo custodia de las autoridades. De acuerdo con la información compartida por la Policía, el segundo sujeto se identifica como Juan Z., de 23 años.

El policía sufrió lesiones durante el intercambio de disparos y también fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Su estado es monitorizado y no se han revelado detalles de su situación actual o su identidad.

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Al lugar del incidente llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para acordonar la zona, realizar inspecciones técnicas del cadáver y recolectar elementos probatorios que sirvan para esclarecer los detalles del caso.

Las autoridades adelantan las diligencias para determinar con exactitud la secuencia de los hechos, establecer todas las circunstancias del enfrentamiento y las responsabilidades de los implicados. Además, aseguraron que el segundo presunto asaltante deberá enfrentar el proceso de judicialización correspondiente.