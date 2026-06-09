Balacera en puesto de control en Cali: murió hombre que iba en camioneta con droga

El procedimiento fue realizado por el Gaula Militar Valle del Cauca, la Policía y la Fiscalía, uno de los ocupantes murió durante el intercambio de disparos y otro logró escapar. Foto: Redes sociales

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Un operativo de control realizado por el Ejército Nacional y la Policía en el sector de Sameco, en el norte de Cali, terminó en un intercambio de disparos que dejó una persona muerta. En el hecho también hubo otro hombre que huyó.

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De acuerdo con las autoridades, los hombres se movilizaban en una camioneta reportada como robada y pretendían ingresar a la ciudad un cargamento de clorhidrato de cocaína. La balacera se desencadenó en un puesto de control en el ingreso de la ciudad como parte del plan retorno.

La Tercera Brigada del Ejército indicó que en el lugar se encontraban miembros de las tropas del Gaula Militar Valle del Cauca, la Policía Nacional y la Fiscalía. El conductor ignoró la señal de pare impartida por los uniformados y su acompañante disparó contra la Fuerza Pública intentando huir, por lo que los uniformados respondieron a los disparos.

En medio del tiroteo, uno de los sujetos falleció, mientras que otro logró escapar en una motocicleta. Adicionalmente, se confirmó que la camioneta en la que inicialmente se movilizaban llevaba emblemas de una empresa y había sido robada días atrás.

Investigan cantidad de droga transportada

Las autoridades adelantan los análisis técnicos para establecer la cantidad exacta de clorhidrato de cocaína y avanzan en la identificación del hombre que logró escapar durante el operativo.

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De manera paralela, la Fiscalía y los organismos de investigación desarrollan los actos urgentes para esclarecer la procedencia de la droga y si existen vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.