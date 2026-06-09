Buscan a joven que desapareció en quebrada de Gramalote en medio de paseo familiar

La desaparición de la joven se dio luego de que se lanzó a la quebrada. Foto: Cuerpo de Bomberos

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Las autoridades en Gramalote, Norte de Santander, intensificaron las labores de búsqueda en el municipio de una joven de 14 años, que el pasado domingo 7 de junio desapareció en el sector de El Peñón, en medio de un paseo familiar.

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Según los reportes de las autoridades de socorro, la joven se lanzó a la quebrada La Calderera, de la que no logró salir, por lo que familiares y personas en la zona dudaron más de nueve horas recorriendo la ronda del afluente en busca de la adolescente.

A la zona llegaron miembros de la Defensa Civil de Gramalote y Santiago para apoyar el rescate, así como miembros de los cuerpos de Bomberos de Sardinata. Personas que apoyan la búsqueda resaltaron que la presencia de los cuerpos de socorro fue tardía ante lo ocurrido.

Sobre el operativo, el comandante de Bomberos, Sergio Rolón, indicó a La Opinión que, a pesar de que a la zona llegó personal experto en este tipo de rescates, las labores se han dificultado por las condiciones que se presentan en la zona.

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“Tenemos condiciones difíciles en el pozo porque parece una represa. Hay riesgos asociados a cabillas y elementos cortopunzantes expuestos, una profundidad de entre cinco y seis metros y, al costado de la peña, una grieta donde, según la comunidad, hace algún tiempo un joven se ahogó y salió por un ducto interno varios metros más abajo. Nos dimos cuenta de que sí existe una entrada en esa grieta”, dijo Rolón.

Sobre la emergencia, el alcalde de Gramalote, Álvaro Cardozo, indicó algo diferente y aseguró que nunca antes se había presenciado una tragedia similar en esta zona turística, así como aseguró que desde la administración se adelantan las labores correspondientes para acreditar a los operadores logísticos en la zona.

Las autoridades de socorro pidieron a la ciudadanía extremar medidas al ingresar a afluentes en la región, debido a la temporada de lluvias que se atraviesa por esta época y que este fin de semana también provocó la muerte de un joven que estaba de paseo con su familia en el sector de la Cascada El Caney, en Piedecuesta.