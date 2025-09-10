Banda delincuencial estaría detrás del asesinato del secretario de Pradera

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el sicario disparó contra José Dorián Jiménez, mientras veía el partido de la selección Colombia. Foto: Captura de pantalla

Nuevas medidas de seguridad y detalles del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, en el Valle del Cauca, José Dorián Jiménez, se conocieron al cierre del consejo de seguridad en el que participaron autoridades departamentales.

Según indicó la ⁠brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía del Valle, se espera que en las próximas horas se difundan imágenes de los responsables del crimen. “La imagen que tenemos presenta un individuo de contextura delgada, tes blanca, tenía gorra y tapabocas; sin embargo, nuestro equipo técnico está haciendo la limpieza de la imagen para identificar quién perpetró el crimen”.

Sumado a esto, Rodríguez se refirió a la desarticulación de la banda “Los Moros”, que llevaba operando varios años en el municipio y se había dedicado al microtráfico. En estas labores de desarticulación había participado el secretario Jiménez, por lo que se investiga si estos hechos estarían relacionados con el crimen.

Primera hipótesis sobre el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, Valle, José Dorian Jiménez. Una banda conocida como “Los Moros” es la principal sospechosa del homicidio. El funcionario había liderado operativos contra esa banda dedicada al microtráfico. #MañanasBLU pic.twitter.com/P5lIjmrmPW — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 10, 2025

“Estas desarticulaciones generan afectaciones hacia los funcionarios de la administración y lógicamente de la Policía, pero el mensaje es claro: las acciones operativas no van a parar, por el contrario, se van a incrementar”, señaló la brigadier general.

Al respecto, el alcalde Francisco Guzmán, explicó que estas bandas “están armando a jóvenes de los barrios orientales y generando pandillas juveniles que han creado barreras invisibles. Existe la hipótesis y es que debido a los allanamientos de las últimas semanas, que se han capturado a los cabecillas, se haya podido dar esta retaliación, pero eso es una hipótesis. No hay nada comprobado”.

El mandatario como la familia del secretario han resaltado que “era muy social, tenía contacto con la gente”, dijo Guzmán. Además, uno de los tíos de Jiménez indicó a Noticias Caracol que la víctima no había recibido amenazas. “No tenía ningún problema. Me decía: no tengo por qué tener un escolta”.

Finalmente, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dio a conocer las medidas que se acordaron en el consejo de seguridad y que incluye el ofrecimiento de una recompensa por $100 millones por información de los responsables del crimen. “Fue un ataque contra la institucionalidad”.

También se entregará un carro para la Policía. “La lucha contra el microtráfico necesita mayores capacidades. Va a haber cuatro grupos especiales en la investigación de quién asesinó al secretario de gobierno, y va a haber puestos de control en la entrada y salida del municipio, para hacer un plan desarme y otras acciones en el casco urbano del municipio”, añadió la gobernadora.

Además, resaltó que continuarán los allanamientos a los expendios de los estupefacientes, revisarán la alerta temprana de la Defensoría e instalarán un puesto de control mixto, entre la Policía y el Ejército, en el sector de la Y, que conecta al departamento del Cauca.