Hallaron cuerpo en descomposición en una bodega en Riohacha

El hombre fue identificado como Douglas José Luzardo Bracho.

Redacción Colombia
10 de septiembre de 2025 - 05:58 p. m.
Imagen de referencia. Residentes de la zona alertaron a las autoridades por un mal olor que salía del lugar donde fue hallado el cuerpo.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Un cadáver en descomposición fue hallado en el barrio Divino Niño en Riohacha, La Guajira, dentro de una bodega presuntamente del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la mañana del martes 9 de septiembre.

Los vecinos del sector habrían alertado a las autoridades por fuertes olores que provenían del lugar y que, presuntamente, uno de ellos se asomó por debajo del portón y lo vio en el suelo. El cuerpo correspondía a un hombre y fue identificado como Douglas José Luzardo Bracho.

Según información preliminar, el hombre cuidaba la vivienda y lo habían visto por última vez el domingo 7 de septiembre cuando entró a la bodega. Los vecinos

El cuerpo fue trasladado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía a Medicina Legal donde realizarán las inspecciones correspondientes para identificar las causas de la muerte.

Por su parte, las autoridades informaron que el cuerpo aparentemente no tenía signos de violencia, pero que debían esperar el análisis forense para conocer las circunstancias en las que murió el hombre.

Por Redacción Colombia

