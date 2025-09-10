Encontraron el cuerpo de un hombre en bolsas abandonadas en Segovia, Antioquia

Imagen de referencia. Este es el quinto caso de una persona hallada en bolsas en Antioquia en los últimos dos meses Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sobre una vía del corregimiento de Fraguas-Machuca, en el municipio de Segovia, en Antioquia, fue encontrado Esteban David Arias, de 22 años, cuyo cuerpo fue envuelto en bolsas. La víctima tenía heridas de arma de fuego.

El cuerpo fue hallado por campesinos del sector en una zona no habitada sobre el kilómetro 31 de la vía que va a Zaragoza. Según señalaron las autoridades, Arias fue envuelto en bolsas de plástico negro y dejado junto a una baranda.

El cuerpo tenía impactos de bala en la cabeza. Junto a esto, se conoció que a la zona no llegaron las autoridades a hacer el levantamiento, sino que una funeraria fue la que lo trasladó al casco urbano de Segovia.

Ante lo ocurrido, las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas, así como se intenta determinar si el asesinato estaría relacionado con los enfrentamientos entre el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias por el control del territorio y las rentas ilegales, que mantiene en tensión el nordeste antioqueño.

Este es el quinto caso de un cuerpo abandonado en bolsas que se ha registrado en Antioquia en los últimos dos meses. El más reciente fue en Tarso, la semana pasada. En la vereda Canan, a un costado de la vía que conecta los municipios de Tarso y Jericó, fue hallado dentro de bolsas un hombre desmembrado.

Otro de los casos que se destaca es el de Daniel Atehortúa, que fue encontrado en la loma de Las Margaritas, en Rionegro, con varios hematomas; a eseo se le suma el caso de un sujeto en bolsas y con un letrero que decía “Anti-Mesa”, en el barrio Bellavista, de Marinilla, y las dos piernas halladas por funcionarios de Emvarios, el 15 de julio, en el relleno sanitario La Pradera.