Bloqueos viales por protestas en Siloé en Cali: estas son las razones

La comunidad pide respuestas a Empresas Municipales de Cali, Emcali, por la falta del servicio de agua desde hace varios meses. Foto: Alcaldía de Cali

Habitantes de la comuna 20 de Cali, bloquearon la avenida de Los Cerros, a la altura de la glorieta del barrio Siloé, este jueves 25 de septiembre. Los manifestantes exigen respuestas al Acueducto de Empresas Municipales de Cali (Emcali) por la falta de agua potable en el sector.

Vecinos de la zona aseguraron que hay viviendas en las que se completan más de dos meses sin el servicio continuo, mientras que en otras reportan cortes de hasta cinco días seguidos.

“Somos alrededor de 300 personas y esta protesta es porque ya estamos cansados de esta situación. Aquí estamos realizando una manifestación pacífica porque hay casas que desde hace dos meses no tienen agua, o a veces la ponen por pocas horas y eso nos está afectando. También hay viviendas que reportan que hace cinco días les suspendieron el servicio y, aun así, la factura llega normal”, expresó Andrés López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén a Blu Radio.

Luego de que mantuvieran los bloqueos con llantas y carteles para exigir a Emcali respuestas, a través de un comunicado la empresa informó que la Gerencia del Acueducto adelanta una mesa de diálogo con líderes comunitarios para definir soluciones que puedan garantizar el servicio a las personas afectadas por el bajo caudal del río Meléndez.

Los principales barrios afectados son Brisas de Mayo y La Sultana, donde más de 2.000 personas han tenido que buscar alternativas para tener el agua en sus hogares. Además, advirtieron que si no se llega a un acuerdo extenderán los bloqueos hasta la calle 5.

Por su parte, la alcaldía en liderazgo de gestores de Paz y Cultura Ciudadana, llegaron a la zona para garantizar el diálogo con los manifestantes para reactivar la movilidad y mantener el orden público.

Agentes de tránsito se mantienen en la zona para desviar a los conductores entre las carreras 44 y 45. Mientras que Metrocali suspendió temporalmente el servicio de las rutas A72A y A72B del MÍO.