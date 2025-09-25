Tres hombres fueron asesinados en zona rural de Convención, Norte de Santander

Imagen de referencia. El crimen se conoció por videos difundidos en redes sociales. Foto: Alcaldía de Convención

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva masacre se registró en zona rural del Catatumbo. Tres hombres que se movilizaban en un camión por el corregimiento de Las Mercedes, en el sector de Llano Grande, en el municipio de Convención, en Norte de Santander, fueron asesinados por presuntos miembros de las disidencias de las Farc.

Lea: Lanzaron granada contra carro del director regional del Inpec, en Cali

El hecho quedó registrado en videos que han estado circulando en la región, en los que sujetos con prendas militares, que se presentan como miembros de las disidencias de las Farc, de la estructura liderada por alias Richard Suárez, asesinan a los tres sujetos que transportaban un combustible dentro del vehículo.

Al parecer, los hombres lo habrían robado de un oleoducto que conduce a Cesar, porque en las imágenes los perpetradores del crimen aseguran que no permitirían el transporte ilegal de estos hidrocarburos y menos si nos les pagan las extorsiones que imponen para su tránsito.

En medio de un retén ilegal en zona rural de Convención, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc ejecutaron una masacre.



Posteriormente quemaron el vehículo donde se movilizaban las tres víctimas.



En desarrollo...1090AM. pic.twitter.com/mIV3g99KD7 — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) September 25, 2025

Las víctimas fueron obligadas a bajar del vehículo, amarradas de manos y tendidas en el piso boca abajo. En los videos quedó registrado su asesinato. De igual forma, se confirmó que los delincuentes incineraron dos vehículos en la misma zona.

Le puede interesar: Asesinato de dos jóvenes causó temor en Tolú (Sucre) por presunta limpieza social

Las autoridades indicaron que realizan las verificaciones y buscan ingresar a la zona donde se registró el crimen para recuperar los cuerpos y verificar quienes fueron los responsables, así como las motivaciones.

En lo que va corrido del año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 60 masacres en el país. La más reciente se presentó en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, donde sujetos armados sacaron a cuatro miembros de una familia de su casa y los asesinaron en una vía aledaña.